雄獅首航《阿信故鄉》包機直飛山形 最高省6千

2018年09月13日 12:50 中時 王思慧

雄獅包下班機3920席次，10月30日明年3月30日期間，帶旅客至白川鄉合掌村觀光。（雄獅旅遊提供）

經典日劇《阿信》劇中女主角「阿信」少女時期在山形生活，劇情令人難忘。但過去要前往山形，多半從仙台機場進出，再驅車到山形縣，車程耗時。為讓旅客深度品味山形的美麗風光，雄獅旅遊於今年秋冬季節，包下29架班機，首航直飛山形，可省去舟車勞頓的交通時間，沉浸在銀山溫泉溫暖的懷抱。即日起報名付訂指定行程，最高可省6千元。

根據觀光局統計，光去年就有456萬人次赴日旅遊，2018年1到7月旅日人次更高達299萬人次，較去年同期成長8.06%，顯見台灣民眾對日本旅遊的熱愛。其中位於日本東北的山形縣四季分明，春有賞櫻名所、夏天花卉齊放，秋季壯觀山林有「紅葉狩」稱號，到了冬天，涵蓋100多處的溫泉，被譽為溫泉寶庫，加上鄰近優質雪場，吸引不少遊客前往。

看好東北旅遊發展，今年雄獅包下29架班機、自10月19日起首航直飛山形，省去轉機、拉車的交通時間，首周開賣即銷售153席，較去年青森包機首周72席，成長近2倍。山形包機行程一改過去主跑北東北模式，帶領旅客盡情享受《阿信故鄉》、動畫《神隱少女》取材場景，感受南東北多元的獨特魅力。

行程包括冬季限定、搭乘藏王纜車近距離欣賞冰雪怪獸樹冰；充滿大正風情、宛如世外桃源的的銀山溫泉；走訪日本三大合掌村之一的大內宿；特別安排育有稀有種類的藏王狐狸村及水質澄清、有天鏡湖之稱的第四大湖猪苗代湖。另外，還可保證入住星野度假村，享受頂級泡湯之樂，品嘗日本三大牛肉的米澤牛、並安排清酒廠見學，即日起預購起報名付訂指定行程，最高可省6千元，最低只要38,999元起。

雄獅旅遊總經理游國珍表示，山形縣坐擁群山，可同時滿足泡溫泉與滑雪的樂趣，而擁有39座纜車、26個雪道的藏王溫泉滑雪場，也是唯一能夠在樹冰林間穿梭的雪場，更是不少雪友冬日滑雪首選。為讓雪友們把握時間暢快滑雪，雄獅旅遊於寒假期間，早鳥推出近500席機位，直飛山形的專業滑雪團包機，可省去舟車勞頓的交通時間，並透過高素質滑雪教練群提供「小班分級制」教學，讓雪友們充分提升技術，有效率的學習滑雪技能，自9月3日開賣至今報名人數已達7成，數量有限，盡早把握以免向隅。

除了日本東北，日本北陸地區近年來也成為新興旅遊勝地，尤以白川鄉合掌村最受歡迎，每逢冬季點燈活動期間，總會吸引來自全球各地的觀光客湧入，親眼感受隱身山間的銀白童話小鎮。嗅到台人旅客逐漸轉往二線城市旅遊的商機，雄獅旅遊除包下山形直飛，並於10月30日至明年3月30日期間，包下共3920席次，每周4個航班飛往日本北陸，除了必訪的世界文化遺產白川鄉合掌村，前往日本三大名園之首的兼六園，一窺江戶世代的庭園造景，並特別安排擁有歷史風情、素有「飛驒小京都」美稱的老街。

(中時 )