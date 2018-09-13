台南》高思博稱9月下旬將出現黃金交叉 黃偉哲反譏

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台南市長選情近期出現民調變化，國民黨台南市長參選人高思博13日針對內部最新民調，稱支持度明顯上升，僅落後民進黨台南市長參選人黃偉哲3.9％。黃偉哲陣營反譏高思博民調已落後無黨籍台南市長參選人林義豐，須面對「老三」事實。

高思博針對的這份民調針對台南年滿20歲以上民眾，以電話資料庫系統隨機抽樣得出的結果，時間在9月5日至9日，是一份「內部最新民調」。

在這份民調中，高思博支持度提升，已與黃偉哲差距3％至4％，他分析是民進黨傲慢執政的結果，累積的民怨已到爆發臨界點，預計9月下旬民調就可贏過黃偉哲，出現「黃金交叉」。

高思博競選團隊發言人楊惠蘭表示，台南被民進黨玩垮了，民間早出現一股很深的怨氣，市府被新潮流把持愈來愈鴨霸，這股怨氣其實已經不分藍綠，換人做做看的訊號已經很清楚，整合成功的藍軍有收復台南的機會。

黃偉哲競選團隊發言人郭國文表示，國民黨習慣由政黨色彩濃厚的民調公司，製造該黨候選人的高支持度，為了安撫高思博即被林義豐超越的恐懼心理，才會製造一份「績優」民調來安心。

郭國文提到近日民調都在討論為何林義豐的民調支持度超越高思博？可以理解國民黨陣營的焦慮與不安，高思博不面對淪為「老三」事實，僅是以「內部民調」安慰自己，只能表示尊重。

(中時 )

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