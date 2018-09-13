政院：張天欽各別行為 無權嚴厲監督獨立機關

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促轉會轉型正義轉到打擊政敵選舉之上，讓全民無法接受。行政院發言人Kolas Yotaka表示，此單一事件或個人各別行為，行政院給予強烈譴責，至於是不是要整體全盤來過重洗牌，事涉重大；由於促轉會是獨立機關，行政院沒有權力嚴厲督導，所有的權責都在促轉會主委黃煌雄身上，政院希望黃煌雄負起責任進行檢討，以此為鑑。

促轉會變成選舉操盤機關，讓轉型正義喪失正當性，在野黨要求促轉會自我了斷。Kolas表示希望大家可以冷靜看待這件事，府院第一時間都表達強烈立場，行政院也無法接受張天欽的發言及態度，因為這傷害了促轉會也傷害政府整體信譽，希望這樣個人事件不要再發生，由於促轉會是獨立機關，政院也期許促轉會的主委黃煌雄可以在內部共同檢討，以此為鑑。

Kolas並說，轉型正義是重要功課，促轉會委員從提名送到立法院通過的一整個過程，都經歷過非常多討論，這個單一事件或個人各別行為，行政院給予強烈譴責，至於是不是要整體全盤來過重洗牌，事涉重大。

她表示，政院還是會請促轉會主委黃煌雄審慎思考，不要再讓這樣的事發生，促轉會是獨立機關，行政院沒有權力嚴厲督導，所有的權責都在促轉會的主委身上，昨黃煌雄已鞠躬致歉，希望他可以負起責任，政院尊重並期勉黃學到教訓，可以有更多作為訴諸公信。

(中時 )

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