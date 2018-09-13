今天起這餐廳 要讓「不素之客」全部認「蔬」

2018年09月13日 13:06 工商 姚舜

〈大蔬無界〉招牌菜〈獨菇求敗〉的猴頭菇，經過水煮殺青、醃漬賦味、清蒸塑形，以及煎、烤等工序烹調，最後再淋了黑胡椒醬提味，非常費工費時。（圖／姚舜）

椒麻味的〈水八仙〉，是用口感彈Q的雞頭米和先用高湯煨過再用照燒醬賦味的玉米筍搭配，最後用以青蔥和青花椒作的醬汁提味。（圖／姚舜）

〈大蔬無界〉招牌菜〈十八味福壽全〉，是一道「素食佛跳牆」，湯頭用了台灣與日本南瓜熬製，前者取甜、後煮添香，湯內油脂則來自炸金針菇。（圖／姚舜）

〈巴蜀夫妻〉是用榆耳、杏鮑菇為主要食材，並用花生、芝麻、香菜、川味醬汁提味、作出四川名菜〈夫妻肺片〉的風味。（圖／姚舜）

〈君子飯〉是用平菇、蘑菇、香菇、蘑菇、杏鮑菇，以及桃膠、黑木耳和紅蔥頭作出的「素食滷肉飯」，好吃極了。（圖／姚舜）

〈大蔬無界〉的餐後甜點〈夢紛星空〉，紫色湯圓是在米漿中加了蝶豆花染色，並包入酒釀作餡，形色味皆誘人。（圖／姚舜）

用泰國甜點常用食材蝶豆花為湯圓染色，〈大蔬無界〉的甜點主廚讓中式甜點更吸睛。（圖／姚舜）

〈金不換〉是用多種不同顏色的花椰菜，以刀工切成小丁，吃在嘴裡的口感宛如Couscous北非小米，廚師並用了堅果泥製作油脂香，以金桔晶凍增加甜酸味。（圖／姚舜）

切成圓片的芹菜根、灑了黑松露醬，再托著朝鮮薊，然後用海藻粉、芹菜根和扁豆作的醬料提味，蔬菜高湯中加了煙燻紅椒粉增艷添香。（圖／姚舜）

〈一茄安好〉是用黑橄欖、油封檸檬丁與黑蒜，為以椰？煙燻的炭烤茄子提味添香，並創造多層次口感。（圖／姚舜）

〈搶艷〉是以綠色酪梨和紅色甜菜根共構，並搭配了以發酵杏鮑菇與米漿製成的脆米餅，形色搶眼、味道口感均衡協調。（圖／姚 舜）

〈蘭餐廳〉甜點主廚作的〈落葉歸根〉，方形炸餃子內餡是會爆漿的白巧克力，並搭配焦糖封防風草共陳。（圖／姚舜）

〈大蔬無界〉廚藝副總監高家風（左）率8人廚團來台客座，與台北〈蘭餐廳〉法籍主廚基爾德（右）聯手演繹精彩的蔬食盛宴。（圖／姚舜）

什麼樣的「素材」，可以料理出「葷香」？又什樣的蔬食，在嘴哩可以嚼出「肉感」？還有，什麼樣的中式素食，能得到米其林指南神祕客的青睞並且摘星？

以蔬食料理在〈上海米其林指南〉中摘星的〈大蔬無界〉廚藝副總監高家風，率領餐廳廚藝團隊成員共8人，自今（13)日起至16日客座台北市安和路上的〈Orchid 蘭〉餐廳，並與〈蘭〉餐廳法籍主廚的基爾達Gildas Perin)共同推出「米其林蔬食饗宴」，這前所未見的中西跨界蔬食饗宴，14道菜式共用掉了超過50種蔬食食材入菜，完全沒有用到雞鴨魚肉等食材，連提味醬料也都「全素」，卻道道有滋有味有口感，且形色搶眼吸睛非常誘人。無怪乎〈大蔬無界〉在十里洋場的大上海，讓包括外國人在內的「不素之客」全部認「蔬」。

除去了宗教信仰的因素，愈來愈多現代人開始食蔬，這其中有人是為了健康食素，有人是為了愛地球而開始少吃肉。食蔬，成了一種「食尚」，「veganism食蔬主義」更成了許多飲食男女的生活態度、生活主張，「Vegan」更成了「另類獨特品味人士」的代名詞。

食蔬，已是食代趨勢，舉凡法國聖堂教父級三星名廚Alain Passard與Alain Ducasse，美國名廚Mario Batali，或已不再使用葷食入饌，或推出全蔬菜料理菜單。連重新開張的〈Noma〉都有全蔬食菜單讓客人選擇。

前述名店供應的都是西餐，即便是蔬食菜單，都是西式口味。而〈大蔬無界〉則是「中式蔬食料理餐廳」，菜單上蔬食菜式多數是中式口味，且五湖四海、大江南北地汲取中華料理八大菜系中具代表性的「味型」，賦予蔬食濃郁且強烈的味道，透過味道的移轉，讓食客會心。

實際採訪並吃了高家風與廚藝團隊成員此次客座〈蘭〉餐廳設計的菜式，我覺得〈大蔬無界〉所以能吸引無肉不歡的「不素之客」也願意上門，甚至一在「美食聖經」中摘星，不僅是該餐廳所用蔬食食材博雜多樣且不乏珍稀，更重的是廚藝團隊透過不厭精緻繁複的做工與繁複的工序，為食材賦味並增益口感的「功夫」，真的很不簡單。

舉猴頭菇為例吧，這是蔬食餐廳或素菜館中最常被用來傳遞「肉感」的食材。只是，一般餐廳多簡單烹調、簡單賦味，而〈大蔬無界〉的招牌菜之一〈獨菇求敗〉則用了極其繁複的工序烹調料理猴頭菇，為此平凡食材展現劇力萬鈞的風味與口感。

高家風烹製〈獨菇求敗〉是將猴頭菇以日本料理中慣用的「殺青」手法，將猴頭菇先以洗米水殺青後，再用黑胡椒、香料、蛋白醃製兩小時，然後再蒸兩小時，藉蛋白質分解凝固使之塑成球形。然後再香煎，最後放入烤箱收乾表面、保存汁液。出菜時淋上以烤蔬菜高湯與黑胡椒熬製的黑胡椒醬成菜。這猴頭菇的口感彈Q緊實且味道濃郁鮮香，好吃極了。豪家風表示，為了讓猴頭菇達到此一「境界」，〈大蔬無界〉的廚藝團隊花了無數時間、用了近一公噸的猴頭菇不斷試做，最後才得到了此一方法。

豪家風也善於利用食材與生俱來的「特質」增益菜餚的形色味。如〈大蔬無界〉的鎮店招牌菜式〈十八味福壽全〉，高家風即用了台灣南瓜與日本南瓜與蔬菜高湯熬成黃金湯，用南 瓜入湯，是藉油澱粉質使湯質稠濃，台灣南瓜是取其甜，日本南瓜則是取其香。而這道「素食佛跳牆」的豐富口感則是靠猴頭菇、山藥、黃耳、湘蓮、人蔘果、竹蓀、腐竹與竹笙等食材同烹共煨創造。

台灣的素食人口很多，食蔬的朋友也與日俱增，但台灣素菜館或蔬食餐廳所用食材多以豆類加工品或菇蕈為主，且烹調料理手法亦侷限在蒸、煮與炒等範圍。如今〈大蔬無界〉廚藝團隊來台與〈蘭餐廳〉法籍主廚聯手獻藝，不只顛覆了一般人腦中「蔬食多數味平淡」刻板印象，中西廚團同場競技，也為「蔬食還能怎麼做？」激盪出許多新的火花。更重要是，10月起，〈蘭餐廳〉也將在既有法菜菜單之外，正式推出一套全蔬食料理的菜單了。

(工商 )