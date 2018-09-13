林佳龍臉書分享花博工程人員故事 網友感動按讚

2018年09月13日 13:24 中時 陳世宗

「美好的事，正在發生！」台中市長林佳龍在臉書分享一支花博短片「媽媽蓋的花博」，記錄身兼父母職的工程人員們，早出晚歸為花博開幕努力工作的身影與感人故事，影片貼出後，隨即引發網友熱烈迴響，紛紛留言感謝工程人員的辛勞，期待年底花博到來。

「媽媽蓋的花博」述說后里馬場園區花舞館的工程人員建造場館的故事！1名工程人員是孩子的媽媽，她每天早上6點多出門，回到家已7、8點，孩子們總說在家常常看不到媽媽，後來她教孩子們看工程現場的CCV(監控系統)，孩子們便總是拿著手機興奮地跟她分享：媽媽，開挖了！媽媽，花博長大了！邀請大家年底一起到台中看媽媽蓋的花博！

林佳龍說，花舞館是永久館，以花瓣為造型，雙圓8字，呈現蜜蜂採蜜的旅程。數百個工作人員也如同蜜蜂一般，為了11月3日開幕花博奔忙；這支影片是屬於花博工作人員的故事，也是花博展覽背後的故事。他並感謝工程人員不辭辛勞，共同為籌辦花博努力。

整個花舞館的外牆由500片弧形玻璃構成，從平板玻璃做成弧形玻璃的良率比較低，而且每一塊大小都不一樣，只要有一塊裝錯，其他的位置就有問題裝不上去，如今，工程終於在上月完成，非常不容易。

工程人員指出，他已經來了這塊工地1年1個月左右，每次如果回到家很晚的時候，小孩都說：「爸爸回來了！爸爸回來了！」看到小孩那種天真無邪的表情，就覺得「阿！這樣有價值了！」在施工期間多麼的辛苦，都是值得的。「歡迎大家來看我們蓋的花博！」

影片貼出後，網友紛紛留言：「辛苦了」、「相信工程人員充滿成就感，感謝施工人員，期待花博！」、「台中市因您們而驕傲」、「用心看得到！」、「台中因」花博更美好，市民因花博而驕傲喔」、「非常期待花博的開幕」。

(中時 )