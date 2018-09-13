私校退撫儲金管理會：公私校退休金逐年拉齊中

2018年09月13日 13:20 中時 張潼

私教工會年金改革小組副召集人黃同展在媒體投書，指私校教授憂心年改而無法安心退休，害怕未來變成「下流老人」。私校退撫儲金管理會今發布新聞稿澄清，私校老師退休金其實正逐年與公校拉齊，私校教職員老年退休生活保障沒有問題。

黃同展的投書指出，從今年7月開始，公立學校25年年資的老師退休所得替代率上限，10年後將由60％降至45％，如果是一名35歲助理教授今年就職，當工作25年、年滿60歲，以正教授最高薪俸退休，每月可領5.1萬月退金，另有公保養老給付167萬；但若是同樣條件的私校老師，屆時則只能領到1.8萬公保年金以及410萬退撫儲金。

對此，私校退撫儲金管理會澄清，以該公立學校老師為例，依照現行法令，即使60歲退休，仍要等到65歲才能領月退，否則減少20％，即替代率由45％降至36％，每月領4.1萬；至於私校老師的例子，410萬退撫儲金除可一次領取，也可以選擇定期給予，其中就包括終身照顧的產品，也就是410萬元每月可增加1.8萬，加上公保年金1.8萬，共3.6萬，已與公校退休的4.1萬相近。

私校退撫儲金管理會也表示，私校教職員退撫新制採公保年金、私校儲金、增額提撥等三層次設計，沒有財務缺口，可以確保教職員退休權益無虞，且為提高私校教師增額提撥的意願，增額提撥在法定額度內之金額，可以不計入提撥年度薪資所得課稅。

(中時 )