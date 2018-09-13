NBA》好狂！豪哥隊友放話打破柯瑞三分球紀錄

菜鳥球季都還沒開打，老鷹後衛崔楊(下)就放話打破柯瑞單場13顆三分球紀錄。(美聯社)

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中時電子報

將與林書豪在新球季並肩作戰的老鷹菜鳥後衛崔楊，如今還沒正式打過任何1場NBA球賽，竟在13日公開放話打算改寫勇士球星柯瑞保有的單場13顆三分球紀錄，難免給人相當猖狂的印象，反正等到球季開打就能見真章！

「我想要去打破柯瑞單場13顆三分球的紀錄，」今年選秀第5順位被獨行俠選走，隨後換到老鷹的崔楊受訪時表示，「我感覺我真的有能力去打破它，但老實講，在1場比賽投進13顆三分球，確實有點多，這點我必須承認。」

或許崔楊真有可能打破柯瑞紀錄，因為他在效力奧克拉荷馬大學時期，場均可拿27.4分、8.7助攻，更以強大外線投射能力，被外界稱為「小柯瑞」，今年1月的1場NCAA球賽，他曾經單場投進10顆三分球，展現強大三分火力。

可是NBA比賽防守強度遠勝NCAA，身為菜鳥的崔楊，卻敢放話打破柯瑞單場13顆三分球紀錄，未免有點囂張，別忘記老鷹上季僅拿24勝的東區墊底戰績，球隊還處漫長重建，就算給予崔楊無限開火權，想破紀錄仍很困難。

如此一來，目前還不確定新球季先發或替補的林書豪，恐怕就須扮演更多輔佐年僅20歲的崔楊成長角色，畢竟崔楊如果真想破紀錄，豪哥的傳球與組織能力就很關鍵了，卻不知道年少輕狂的崔楊，到底能聽進去多少豪哥的建言。

(中時電子報)

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