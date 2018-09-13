高雄冰屍案 死者兒曾揪母向阿嬤討200萬疑付買兇費

2018年09月13日 13:48 中時 柯宗緯

檢察官趙期正不願對複驗結果發表意見。（柯宗緯攝）

高雄冰屍案案情陷入膠著。據透露，丁姓死者失蹤後，妻子與主嫌大兒子相偕找丁男母親討200萬元，這筆錢是否用來支付買凶的100萬，有待釐清。然而，行凶手法與初驗結果有所出入，仍有諸多疑點，檢方今（13）日在高雄市立殯儀館進行解剖複驗，歷經3小時後結束，但檢方態度低調未說明複驗結果。丁姓死者媽媽、二兒子面對媒體相關提問則不發一語。

連日來，丁嫌供詞一再反覆，檢方會同法醫相驗時，發現死者傷勢與凶嫌供詞差很大，研判凶手不僅1人，有其他共犯參與，事後突破丁嫌心防，供出2名共犯高姓及蔡姓男子，3人分別壓制、持刀、持棍將丁男活活打死，再以棉被包裹放在浴室2、3天接著冰在冰櫃長達99天。

檢方13日早上9時許進行複驗，主要釐清死者真正死因，傷勢、致命傷，並從遺體、棉被採集DNA及皮屑組織等微物跡證，抽絲剝繭勾勒案發前後究竟發生什麼事，以及是否有其他涉案人。

另外，死者失蹤前曾交代賣房200萬尾款寄放於友人，並告知「只有媽媽來領才可」，死者母親日前受訪時透露，媳婦在案發後三天兩頭就來討那筆錢，最後被討回去。

據了解，當天死者大兒子、妻子陪同媽媽到律師樓與該名友人辦手續，先匯到死者媽媽戶頭後，她領出來再拿現金200萬給孫媳，媳婦僅說是要充當家用及生活費。

丁嫌偵訊時供出，花百萬買凶殺父，原本答應給兩名共犯各50萬，但實際支付蔡、高兩人分別為36、26萬。據悉，丁嫌早已欠下一屁股債，沒有多餘的閒錢可以買凶，是否案發後拿跟阿嬤討的200萬元用來買凶，以及丁嫌媽媽扮演的角色為何，仍需要進一步調查釐清。

(中時 )