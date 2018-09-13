高雄冰屍案 死者兒曾揪母向阿嬤討200萬疑付買兇費

丁嫌老母及二兒子面對媒體提問一發不語。（柯宗緯攝）

友善列印
中時
檢察官趙期正不願對複驗結果發表意見。（柯宗緯攝）

高雄冰屍案案情陷入膠著。據透露，丁姓死者失蹤後，妻子與主嫌大兒子相偕找丁男母親討200萬元，這筆錢是否用來支付買凶的100萬，有待釐清。然而，行凶手法與初驗結果有所出入，仍有諸多疑點，檢方今（13）日在高雄市立殯儀館進行解剖複驗，歷經3小時後結束，但檢方態度低調未說明複驗結果。丁姓死者媽媽、二兒子面對媒體相關提問則不發一語。

連日來，丁嫌供詞一再反覆，檢方會同法醫相驗時，發現死者傷勢與凶嫌供詞差很大，研判凶手不僅1人，有其他共犯參與，事後突破丁嫌心防，供出2名共犯高姓及蔡姓男子，3人分別壓制、持刀、持棍將丁男活活打死，再以棉被包裹放在浴室2、3天接著冰在冰櫃長達99天。

檢方13日早上9時許進行複驗，主要釐清死者真正死因，傷勢、致命傷，並從遺體、棉被採集DNA及皮屑組織等微物跡證，抽絲剝繭勾勒案發前後究竟發生什麼事，以及是否有其他涉案人。

另外，死者失蹤前曾交代賣房200萬尾款寄放於友人，並告知「只有媽媽來領才可」，死者母親日前受訪時透露，媳婦在案發後三天兩頭就來討那筆錢，最後被討回去。

據了解，當天死者大兒子、妻子陪同媽媽到律師樓與該名友人辦手續，先匯到死者媽媽戶頭後，她領出來再拿現金200萬給孫媳，媳婦僅說是要充當家用及生活費。

丁嫌偵訊時供出，花百萬買凶殺父，原本答應給兩名共犯各50萬，但實際支付蔡、高兩人分別為36、26萬。據悉，丁嫌早已欠下一屁股債，沒有多餘的閒錢可以買凶，是否案發後拿跟阿嬤討的200萬元用來買凶，以及丁嫌媽媽扮演的角色為何，仍需要進一步調查釐清。

(中時 )

太陽會大老李文展出殯 爆鬥毆衝… 北市衛生局遭駭 上百萬筆民眾個…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。