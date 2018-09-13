花蓮縣府11名局處政務官與機要職任用人員 與傅崐萁同進退

2018年09月13日 13:24 中時 范振和

花蓮縣人事處長王偉曦說明政務官依法將與縣長同進退。（范振和攝）

花蓮縣長傅崐萁（中）與縣府員工大合照，感恩縣府團隊力挺，無悔推展縣政。（范振和攝）

花蓮縣政府有6位政務官任用的局處首長與5位機要職任用的人員，將與縣長傅崐萁同進退，現階段暫由祕書長顏新章代行縣長職務，而副縣長蔡運煌笑著說，他已打包完成，將散步養生去了。

縣府人事處長王偉曦指出，事務官可以調整職務，但不能任免，會根據整個縣府人事運作的狀況跟代理縣長報告。依照地制法第56條第3項規定，縣長卸任、去職時，副縣長及職務比照簡任第12職等的主管或首長，隨同離職。

花蓮目前有六位政務局處長，包括客家、人事、行研、財政、民政、環保，副縣長也是同樣情形，為了縣務運作順暢，將報請先由各局處副局處長代理，等到代理縣長發布後，再請示代理縣長由誰接任，到時就會明朗。

看守期間，代理縣長可任命政務局處首長，但代理縣長去職時也必須連同去職。目前正在作業免職令，生效日會和縣長去職同一天。王偉曦說，民政處已收到縣長解職令，可以延長交接日期，但生效一定是在12日。

除了副縣長蔡運煌外，衛生局長李宏滿、行政暨研考處長林金虎、民政處長蕭明甲、財政處長劉台文、環保局長饒忠、客家事務處長賴錦章等6位政務官都必須與縣長同進退。

另，還有機要職任用的5人是，副祕書長謝公秉、縣長辦公室主任蔡瑞璋、南區辦公室主任蔡秋龍、祕書田俊雄、陳又珍等5人，也必須解職打包走人。

蔡運煌說，有上台就有下台，他是老人家了，退下後將天天散步養生，目前儘管尚未收到免職令，但辦公室物品不多，已打包完成，也很感謝大家這些年來的關照。

由於山竹颱風逼近，外界關心縣府首長去職，會否影響防、救災？顏新章強調，和平常一樣，一切準備就緒，對於人事異動，大家都平常心看待，每個人在工作崗位上兢兢業業，不會影響縣民權益。

(中時 )