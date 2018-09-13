強颱山竹恐發海警 將為東部、屏東帶來大豪雨

2018年09月13日 13:22 中時 游昇俯

颱山竹路徑南修，預計明（14）日清晨至上午有機會發布海上颱風警報。氣象局表示，雖然路徑偏南，但因暴風圈半徑可能增大到300公里，故仍有機會發布海警。預估周六最接近台灣，距離約400多公里。台灣東半部、恆春半島及屏東山區等地，局部地區將有大豪雨雨勢，也有出現短時強降雨的可能。

強颱山竹今（13）日上午8點中心位置來到鵝鑾鼻東南東方1380公里海面上，以每小時23公里速度向西北西方向前進，預計將通過菲律賓呂宋島北部。中央氣象局預報員吳依帆表示，目前山竹暴風圈半徑280公里，未來增大到300公里，將有機會發布海警。

預計山竹主要影響台灣東半部、恆春半島及屏東山區，將從周五（14日）晚上開始出現雨勢，降雨持續到周日上半天，以周六雨勢最大；東半部及屏東將有豪雨等級雨量，局部地區甚至會有日累積雨量350毫米的大豪雨出現，也有短時強降雨的可能性。

吳依帆表示，因周末吹東風，在氣流沉降作用影響下，西半部台南以北會出現焚風，將有36度以上高溫，乾熱氣候須注意補充水分，農作物也要慎防熱傷害。並且，今日起沿海已有長浪產生，預計海面風浪從明天起增強，至周六最大，會有七、八米高風浪，海上最大陣風為12級。

今日各地天氣為多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，各地山區可能出現短暫午後雷陣雨，氣候大致穩定。各地晴朗高溫炎熱，西半部有34、35度，雙北、高屏局部地區則有35度以上高溫。

(中時 )