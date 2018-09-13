因應中秋節期來臨 賴清德要求加強疏運宣導

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為因應中秋節期來臨，行政院長賴清德上午在行政院會表示，針對疏運措施，交通部應加強宣導務必讓國人過個平安快樂的中秋假期。交通部高公局則說，在假期前、後1日，國道5號首度試辦6時至15時暫停收費措施，希望可以舒緩屢創新高的國5車流。

賴揆表示，今年中秋連續假期即將於下周六到來，為分流尖峰時段旅運量，在假期前、後1日，國道5號首度試辦6時至15時暫停收費措施，台鐵也開行台北至花東7折優惠票價之紅眼列車。另東線新自強號實名制及返鄉專車、東線普悠瑪號與太魯閣號發售限量8折站票，以及88條國道客運85折票價優惠等措施也都持續實施；台鐵及高鐵運能分別較平日提升10.7%至13.3%。相關措施交通部應加強宣導、強化疏運應變機制，並就實施成效進行檢討，持續精進連續假期交通分流疏運措施，務必讓國人過個平安快樂的中秋假期。

高公局長趙興華表示，從2015年元旦到今年清明，國5交通量屢創新高，經常造成國5動彈不得，這次首度試辦暫停收費是希望對國5交通有個舒緩，高公局也做了數據模擬，國5尖峰時間是下午以後，所以早上6點到15點暫停收費，還有空間可以容納車流，另外，暫停收費選在假期前、後1日實施，是希望鼓勵用路人避開車流。

(中時 )

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