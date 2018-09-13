今年來走15位高階主管 大股東籲馬斯克尋心理諮詢

2018年09月13日 13:56 中時電子報 吳映璠

電動車大廠特斯拉（Tesla Motors）再傳高階主管走人！全球財務與營運副總裁姆坎耶（Justin McAnear，音譯）12日宣布離職，累計今年以來已有15位高階主管主動請辭，除了人事異動頻傳，執行長馬斯克（Elon Musk）之前在節目上公然呼麻，再加上早先宣布公司將私有化，不到一月又宣布取消下市計畫，外界憂心馬斯克的精神狀況是否還適任CEO，今天最大機構股東更公開建議馬斯克應尋求心理及行為上的諮詢。

Elon Musk smoking weed for the first time on Joe Rogan’s podcast pic.twitter.com/1mMCdiWN71 — Nostalgic Nights (@nostalgicxnghts) September 7, 2018

特斯拉Model 3才傳出順產，連續2個月勇奪全美營收最高車款，不過執行長馬斯克呼麻及下市計畫反覆等脫序行徑，為Model 3的銷售佳績蒙上陰影。（美聯社）

美國財經媒體《CNBC》報導，又一名特斯拉高階主管宣布走人，12日宣布離職的是特斯拉全球財務與營運副總裁姆坎耶，他在聲明中表示幾周前就已向公司告知將去另一家公司擔任財務長，並否認外界對他離職原因的臆測，僅表示非常熱愛在特斯拉的這份工作，也相當敬重他的同事們，他選擇離職只是因為有更好的工作機會出現而已。

不過姆坎耶不是近期第一位宣布離開特斯拉的高階主管，7日才就任一個月的會計長莫頓（Dave Morton）、人事長陶里達諾（Gaby Toledano）也相繼宣布請辭。美國空頭基金KynikosAssociates Ltd.創辦人暨總裁柴諾斯（Jim Chanos）日前才羅列清單，統計出今年以來離開特斯拉的主管級人物高達41人，其中高階主管有14人，若再加上姆坎耶，則高階主管離職人數將攀升至15位。

創投公司Loup Ventures分析師孟斯特（Gene Munster）先前在《CNBC》投書，指出特斯拉人事異動頻傳，或多或少反映了馬斯克的性格難以共事，尤其這些前員工多半跳槽到他的競爭對手，未來可能削弱特斯拉在電動車及自動駕駛領域的競爭力。

除了高層頻頻走人，馬斯克8月初宣布特拉擬私有化，17天後又宣布放棄下市計畫，6日又在網路直播節目上公開呼麻，重挫公司股價，種種脫序行徑已讓外界擔心他的心理狀況及適任性，根據路透社13日報導，特斯拉最大機構股東巴美列捷福（Baillie Gifford）主管安德森（James Anderson）就公開呼籲，馬斯克應該尋求心理諮詢，「他需要幫助，不管是心理層面或是行為方面都需要。」

儘管如此，安德森仍深信馬斯克的工作能力，他說媒體上有關特斯拉下市的負面評論並沒有撼動他對這間公司及馬斯克本人的信任，他堅信特斯拉未來仍會回以高報酬來證明它的價值。

(中時電子報)