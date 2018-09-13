踢爆府中商圈搭訕噁男 她被恐嚇「等著被肉搜」

2018年09月13日 13:33 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

踢爆府中商圈搭訕噁男，女網友被恐嚇「等著被肉搜」。(翻攝爆料公社)

近日新北市板橋府中商圈，傳出有2名大陸籍男子隨機搭訕，態度輕佻地問女子「想跟你做愛…」，氣得女子質問對方並拍下影片po網，事後兩名男子先後道歉，揭發此事的女網友卻收到恐嚇訊息，對方揚言要讓她被肉搜，態度相當囂張跋扈。

這名女網友在《爆料公社》PO出對話截圖，對話中可見，一名自稱是搭訕事件當事人的男子，發私訊給女網友，表示自己有肖像權，要求女網友撤下照片，還道歉當初沒有阻止朋友口出穢言。

另外也有一人私訊女網友，開頭就是飆罵「啊不就很會拐吃騙幹，被揭穿了齁，女權好棒棒，妳等著被肉搜吧！」，還稱「女權就是該踩在腳底下，乖乖在家當黃臉婆就好了啊！出來丟人現眼蔣幹化不是自己丟臉而以嗎？」；甚至更出言恐嚇「妳的事情已經在各大反女權群組論壇發布了，等著被肉搜吧！加油」

女網友遭恐嚇簡直氣炸，氣憤留言「拐吃騙乾是什麼意思？女生就要被人欺負？」、「到底是誰丟臉~搞不清楚狀況！」，事件爆發後，2名男子在網路上道歉，其中1男被起底是把妹教學組織「壞鄰居w」講師，不過「壞鄰居w」也發出聲明急滅火，澄清影片中的男子並非組織成員。

(中時電子報)