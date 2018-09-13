踢爆府中商圈搭訕噁男 她被恐嚇「等著被肉搜」

變態噁男鬧區搭訕「想跟妳做愛」女子崩潰喊：有變態（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

友善列印
中時電子報
/綜合報導
踢爆府中商圈搭訕噁男，女網友被恐嚇「等著被肉搜」。(翻攝爆料公社)

近日新北市板橋府中商圈，傳出有2名大陸籍男子隨機搭訕，態度輕佻地問女子「想跟你做愛…」，氣得女子質問對方並拍下影片po網，事後兩名男子先後道歉，揭發此事的女網友卻收到恐嚇訊息，對方揚言要讓她被肉搜，態度相當囂張跋扈。

這名女網友在《爆料公社》PO出對話截圖，對話中可見，一名自稱是搭訕事件當事人的男子，發私訊給女網友，表示自己有肖像權，要求女網友撤下照片，還道歉當初沒有阻止朋友口出穢言。

另外也有一人私訊女網友，開頭就是飆罵「啊不就很會拐吃騙幹，被揭穿了齁，女權好棒棒，妳等著被肉搜吧！」，還稱「女權就是該踩在腳底下，乖乖在家當黃臉婆就好了啊！出來丟人現眼蔣幹化不是自己丟臉而以嗎？」；甚至更出言恐嚇「妳的事情已經在各大反女權群組論壇發布了，等著被肉搜吧！加油」

女網友遭恐嚇簡直氣炸，氣憤留言「拐吃騙乾是什麼意思？女生就要被人欺負？」、「到底是誰丟臉~搞不清楚狀況！」，事件爆發後，2名男子在網路上道歉，其中1男被起底是把妹教學組織「壞鄰居w」講師，不過「壞鄰居w」也發出聲明急滅火，澄清影片中的男子並非組織成員。

(中時電子報)

前鎮河驚傳男浮屍綁石頭 初判為… 同居16年新娘不是她 6旬婦怒砸茶…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。