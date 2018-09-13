文山焚化爐歲修垃圾何去從？ 白智榮：高規格打包堆置

2018年09月13日 14:00 中時 陳世宗

台中市南屯區文山焚化爐將於108年底進行歲修，市議員陳淑華、蕭隆澤、謝明源、張芬郁、邱素貞、翁美春13日在議會質詢時指出，爐體設備更新勢必會一段長時間停止焚化垃圾，垃圾的去化必須及早安排，避免引發垃圾危機。

環保局長白智榮表示，文山焚化爐設備的改善預計於108年底至110年中進行。歲修期間的垃圾處理，除協調其他縣市協助處理外，也將採取先分類打包、減容，以高規格的方式進行堆置處理。

台中市議會13日進行警消環衛部分業務質詢，陳淑華議員質詢指出，台中市南屯區文山焚化爐長期以來，周邊環境戴奧辛監測值偏高，影響學童及附近地區市民身體健康，為人詬病，市府是否針對文山焚化爐戴奧辛排放，進行改善計畫？

白智榮說，文山焚化爐目前每日約處理市區110萬人口所生產的640噸垃圾量，為照顧居民健康，市府每年均主動編列經費執行周遭地區的環境監測及健康風險評估調查，由於台灣的戴奧辛環境值較低，目前尚無訂定管制標準，以日本訂定標準600飛克來看，文山焚化廠為22至59飛克，影響較小。

陳淑華指出，在今年初，環保局有提出文山焚化廠效能升級計劃，大約108年將對文山焚化爐爐體進行汰換更新機器設備，裝設全新的焚化爐設備。然而更新爐體設備時勢必停止處理垃圾，需要多長的時間？原來南屯區文山焚化廠每日處理600多噸垃圾何去何從？如何處理？市府要有妥善去化的規劃及考量，否則萬一留在街頭，就會是一場垃圾大戰、災難。

白智榮指出，文山焚化爐設備的改善勢在必行，將依環保署「多元垃圾處理計畫」，於108年底至110年中，約一年半時間進行老舊設備更新及提升效能後，預計除了每日垃圾處理量增加至710噸，汙染防治率增加28%、發電率效提升20%，同時也會改善戴奧辛排放指數。

陳淑華、蕭隆澤、謝明源、張芬郁、邱素貞、翁美春等議員，也關心最近媒體報導台灣進口大量洋垃圾的議題，憂心會影響台灣回收廢棄物的價格，也呼籲環保局加強管制，以免造成台灣環境污染。

白智榮說，市府9月初已行文建議環保署針對進口產業用料研擬管制措施且加速推動，避免影響回收體係，台中在資源回收部分也推動多元措施，包括推動125處希望回收站、鼓勵愛心回收業者提高回收單價，並爭取環保署1500萬元補助，針對資收個體戶每個月補助約3000多元，透過多元措施，台中資源回收率不斷提升，目前已達53%優於全國平均。

(中時 )