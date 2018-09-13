同居16年新娘不是她 怒砸茶具被判拘役

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中時

63歲游姓婦人與楊姓男友同居16年，楊男另與新歡劉女結婚3個多月，游婦因感情糾葛怒赴楊家與前男友理論，怒砸茶几上水果盤及茶具等物，被女主人劉女控告毀損，游婦怒斥東西可能是她買的，劉女是「外人」，憑什告她，卻但無法提出證據。台中地院依毀損罪判游婦拘役10日，得易科罰金。

判決書指出，游女在107年2月間下午前往楊男與劉女位於中市神岡區住處，找楊男理論，與鄰居及楊男同坐客廳交談，游婦氣憤站起倒地，再起身出手拿起桌上的水果盤、糖果盤及茶具等物丟擲在地，被劉女控告毀損。

游女否認故意砸物，並指控說，她與楊男同居16年，感情一直很穩定，是劉女介入破壞感情，還告她妨害名譽，她拿傳票去找楊男理論，生氣頭暈倒在地上，不小心才把茶几上的物品拉扯到地上，更何況，這些東西也可能是她與楊男同居時，由她所購買的，劉女是「外人」，憑什麼告她。

檢察官勘驗監視錄影光碟，詢問游婦是否丟擲物品，劉婦答稱，「我很生氣，連我的手機，我都丟了」，法官認定游婦是故意砸毀物品，且聯合財產不能證明屬何人時，推定為共有財產，茶具等物應為游婦與楊男所共有。

台中地院以游婦不能以理性解決3人的感情糾葛，任意毀損劉女所管領物品，宣洩一己情緒，且犯後矢口否認，也未取得劉女諒解接受調解，而依毀損罪判處拘役10日，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日，全案仍可上訴。

(中時 )

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