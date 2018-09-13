中山工商射箭隊教練自掏腰包 4選手闖出成績報師恩

2018年09月13日 14:01 中時 林宏聰

教練蔡志宏（中）從永芳國小、鳳西國中一路帶選手升學，是他們的啟蒙教練。（林宏聰攝）

「能幫一個算一個！」中山工商射箭隊今年剛成軍，就在高市體育會射箭委員會主委盃錦標賽拿下8個冠軍，教練蔡志宏從永芳國小、鳳西國中一路帶選手升學，是他們的啟蒙教練，不忍選手為錢傷腦筋，竟時常自掏腰包、買動輒數萬元的裝備送給家境清寒選手，讓他們無後顧之憂全力衝刺。

中山工商校長林昭億表示，射箭是台灣強項，本屆亞運甚至贏過強敵韓國，中山工商今年剛成立的射箭隊表現也很亮眼，2男2女選手在高市射箭委員會主委盃錦標賽拿下單人、團體共8個冠軍，校方未來會加強培訓，希望他們有朝一日前進亞奧運，為台灣爭光。

高三選手陳昭升在永芳國小時加入射箭隊，當年因為喜歡飛箭凌空射出的「咻咻」聲，從此花10年苦練取得國手資格，因為出身單親家庭，經濟不算好，他一度萌生退意，甚至想放棄升學，幸好教練蔡志宏挺身而出，苦勸他繼續練習，未來靠射箭改變人生命運。

專業反曲弓1把動輒10萬元、1打箭要價2萬，還得按時間換耗材，高昂費用並非一般人能負擔，即使中山工商協助建置訓練場、買弓箭、比賽差旅費，耗材汰換仍得由選手自籌，蔡志宏經常捐出薪水買器材，不願見到優秀學生因財力有限而中斷練習。

面對教練蔡志宏的恩情，4名選手拿出全心苦練來回報，每天起碼3、400支箭的練習量，讓他們雙手長出厚繭，表現果然不負眾望，陳昭升在主委盃高男組個人排名賽、個人對抗賽雙冠軍，殷蘋也在高女組個人排名賽、個人對抗賽封后，新人組張簡凱安奪個人排名賽冠軍、女子高中新人組郭宜柔則在對抗賽奪冠；此外，混雙排名賽、團體新人組亦由中山工商拿下冠軍。

(中時 )