MLB》大谷翔平敲安開啟4分大局 天使擊敗遊騎兵

2018年09月13日 14:00 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

甩開上一場比賽打擊靜悄悄的陰霾，天使隊大谷翔平13日在對上遊騎兵的比賽不但擊出雙安，且在3局下2出局後敲安開啟球隊的4分打局，加上捕手賈西亞（Francisco Arcia）單場雙響炮貢獻4打點，天使終場就以8比1獲勝，在與遊騎兵的3連戰中取得2連勝。

大谷翔平此役擔綱先發指定打擊第4棒，他在1局下得點圈有隊友時遭到三振，2局下天使靠著捕手賈西亞帶2分打點的安打，以2比0取得領先優勢。

3局下大谷翔平在2出局後擊出二壘安打，開啟球隊的4分大局，隨後厄普頓(Justin Upton)、西蒙斯(Andrelton Simmons)接連敲安，天使進帳2分，接著費南德茲（Jose Fernandez）扛出2分炮（本季第2轟），天使以6比0遙遙領先。

5局下大谷翔平獲得保送上壘，可惜下一棒厄普頓擊出雙殺打，天使無緣繼續追加分數。6、8兩個半局，天使捕手賈西亞展現驚人火力，共扛出2發陽春炮（本季第4、5轟），為球隊打下8比1領先，終場天使就以7分差獲勝。

天使先發投手潘尼亞（Felix Pena）主投6局只被擊出6支安打，投出3次三振與1次保送沒有失分，接替投球的牛棚投手只在7局上遭遊騎兵第7棒蓋洛（Joey Gallo）揮出陽春炮（本季第36轟）掉1分，潘尼亞最終收下本季第3勝（另4敗），防禦率3.75。

(中時電子報)