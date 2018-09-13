別再誤會味精了！ 化工博士指出健康真凶其實是…

許多人喝湯都喜歡喝湯頭的鮮甜味。(圖/達志影像)

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中時電子報
／綜合報導

現代人多半都很注重養生，因此許多人都會提倡天然健康飲食，在烹煮過程都會不加「味精」，但其實味精才不是你身體健康的殺手，台大化工博士謝玠揚就指出，重點不在吃不吃味精，而是吃了多少「鈉」，鈉才是造成人體代謝出問題的主因。

根據風傳媒報導，味精學名稱為麩胺酸，是一種胺基酸的鈉鹽，在海帶、柴魚熬煮的湯頭中，也會出現麩胺酸，喝到時會呈現一股鮮味，因此日本科學家就針對海帶湯頭研究後，分離出了麩胺酸，而麩胺酸的鹽類中，又以「麩胺酸鈉」穩定性最好、溶解度最高，因此麩胺酸鈉，又稱味精，因而誕生。

其實海帶、洋蔥、番茄等熬煮出來的湯頭也會有鮮味，那是因為蔬菜都含有麩胺酸，但要熬出鮮味所需工時太長，成本相對高，因此人工發酵製成的味精很快就被做為調味劑而廣泛的使用，不過目前許多人都會用雞粉、魚粉之類的調味粉取代味精，不過這些調味劑的成分，其實也都是由味精、核苷酸調製而成，並沒有比較天然。

謝玠揚指出，味精之所以會被認為有害、不健康，主要是跟兩件事有關，一是吃了會口渴、及「中國餐廳症候群」，許多外國人發現吃了中國菜後會頭痛、哮喘的症狀，其實目前的研究顯示，大部分人都可正常代謝麩胺酸，而中國餐館症候群與味精也沒有直接關聯，而口渴則是因為味精雖是鈉鹽，卻不像鹽巴有鹹味，如果菜餚中添加了味精提鮮，吃的人在入口時並沒感到鹹，但血液中的鈉離子濃度會升高，就會口渴想喝水。

因此，味精雖是人工發酵製成，但畢竟是天然食材中存在的成分，而重點不在吃不吃味精，而是你吃了多少「鈉」，食鹽和味精都含有鈉，攝取過多不只是口渴，也容易引起腎臟疾病，不要吃味道太重、太鹹的食物，對身體絕對是比較健康的。

(中時電子報)

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