一世棋緣！昔天才棋童出國深造 得過沈君山這關

2018年09月13日 14:35 中時 廖德修

沈君山（右2）專心對奕。（圖／中華民國圍棋協會提供）

沈君山（右2）的圍棋造詣相當深。（圖／中華民國圍棋協會提供）

中華民國圍棋協會前會長沈君山昨（12日）病逝於馬偕醫院，圍棋界人士均感驚愕與不捨！圍棋協會表示，沈君山文采風流，在學術與大學教育貢獻卓著。而其致力於台灣圍棋的發展，籌組世界華人圍棋聯合會及創辦炎黃杯，影響更是深遠。

沈君山一生多采多姿，學術與教育之外，橋牌、圍棋的功力也相當深厚，其橋藝精湛，曾與黃光輝搭檔，代表中華民國兩度得到百慕達杯亞軍。而在美留學期間，更連續贏得三屆（1958-1960）美國本因坊圍棋比賽冠軍。上個世紀70年代初台灣退出聯合國，風雨飄搖之際沈君山毅然回台任教，與國內圍棋發展也從此結下不解之緣。

當時台灣天才兒童棋手要去日本深造前，都須經由沈君山測試，王銘琬即是典型的例子。80年代初，應昌期圍棋教育基金會創立，沈君山初聘為董事長即推動兒童圍棋教育，一時之間台灣天才棋童輩出，如張栩、施懿宸及周俊勳等。但沈君山僅收施懿宸為徒弟，給愛徒的三封信傳頌甚遠，一時成為圍棋界美談。

兩岸開放交流之前，以圍棋為媒介，沈君山曾在香港武俠名作家金庸住處，與大陸著名棋手陳祖德有對弈之緣。加上當時大陸棋聖聶衛平連三屆稱霸中日圍棋擂台賽，捲起大陸圍棋熱潮；也讓沈君山有機會促成協助應昌期舉辦第一屆「應氏盃世界圍棋錦標賽」，也因此與聶衛平成為忘年之交。

1999年沈君山在雲南麗江與棋聖聶衛平、作家金庸、旅日大國手林海峰共同發起「炎黃杯」，此後年年在兩岸四地輪流舉辦。今年11月第20屆炎黃杯將在高雄佛光山舉辦，真可謂澤及後世廿年，持續嘉惠後進。

盱衡局勢，2003年沈君山與泰國圍棋會會長蔡緒鋒、大陸棋協主席陳祖德，共同創立世界華人圍棋聯合會；這是藉圍棋為平台，團結世界華人的世界性及公益性組織，也確立了炎黃杯的永續發展。

至於對台灣業餘圍棋發展而言，沈君山在聯電董事長曹興誠資助、支持下，擔任第四屆中華棋協理事長，千禧年在台北舉辦聯電千禧杯圍棋大賽，更成為台灣圍棋盛事。影響所及，中環董事長翁明顯與矽品董事長林文伯，也相繼投入支持台灣的職業棋賽。

2003年，憑藉絕佳的文筆，沈君山與漢聲小百科合作，寫成五本圍棋名人傳記小書「沈君山說棋王故事」。這是沈君山以五位棋王的成就，以及對棋壇的貢獻和特色，各取不同的稱號，分別是：棋神吳清源、棋師木谷實、棋聖林海峰、棋俠曹薰鉉及棋雄聶衛平。並告訴朋友，未來希望能在清大校園內開闢圍棋名人堂，上述五位即是列入名人堂的首選。

只可惜造化弄人，2007年7月沈君山第三度中風，雖經極力搶救，卻僅止於一息尚存而已。幸在清大校方及好友協助下，他在清大成立圍棋名人堂的願望終於在2013年實現，名為「奕園」。如今亦已成為清大最美的風景，也是世界棋迷最希望朝拜的圍棋勝地。

圍棋協會表示，如今沈君山雖已故去，睹物思人，仍希望棋友能到清大奕園多加憑弔追念！

(中時 )