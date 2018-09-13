運動產業博覽會成效不彰 監委糾正體育署

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教育部體育署辦理「第一屆運動產業博覽會」，疑未審慎評估執行方式，且招標作業倉促，導致會展開幕後參觀人數及參展廠商未如預期，監察院今通過監察委員田秋堇調查報告，並提案糾正體育署。

田秋堇表示，體育署辦理第一屆運動產業博覽會策展規劃及協辦計畫工作，未周延評估及審慎決定執行策略，導致實際參展廠商僅有原規劃家數的3成，未能達成計畫預期目標；體育署也未善用契約罰則及政府採購法約束廠商善盡履約責任，依契約辦理新增工作變更程序；解除契約過程又未依照採購契約及政府採購法檢討原採購承攬廠商履約責任，影響機關權益，均核有違失，因此依法提案糾正。

田秋堇表示，依體育署2016年委託財團法人中華經濟研究院「推估試算我國104年及105年度運動產業產值及就業人數等研究案」期末報告，我國2015年整體運動服務業創造總收入3459億元，廠商家數12720家，運動服務業就業人口64054人，且有繼續成長趨勢；不過國人運動風氣及習慣相比鄰近運動大國，仍有顯著差異。體育署因此透過結合全國運動會方式，辦理運動產業博覽會，提供業者展示及交流平臺，促進運動產業發展，提升國人運動風氣，立意誠屬良善；但因第一次辦理，經驗不足、期程緊迫，成效不如預期。

田秋堇指出，民進黨立委黃國書辦公室也來函陳情，體育署辦理第一屆運動產業博覽會，有預算不當提高及流用；與原招標得標廠商終止合約，再次招標作業過程倉促；且展覽成效不彰等缺失。經監察院函請教育部調查及審計部查核，並於今年7月11日詢問體育署副署長林哲宏及相關主管、承辦人員，認體育署確有違失，應予糾正，促其注意改善。

(中時 )

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