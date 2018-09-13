以核養綠公投再送件被拒 黃士修中選會前絕食

「以核養綠」公投發起人黃士修（前）13日到中選會再補送2萬多份連署書，卻被中選會拒絕，不滿的黃士修批評中選會違法，並將補送的連署書卸貨在中選會門口，黃士修就地而坐絕食抗議。（劉宗龍攝）

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「以核養綠」公投發起人黃士修（前）。（劉宗龍攝）
「以核養綠」公投發起人黃士修（中）13日到中選會再補送2萬多份連署書，卻被中選會拒絕。（劉宗龍攝）

以核養綠公投發起人黃士修今天到中選會再補送近3萬連署書，卻被中選會拒絕。綜合規劃處科長廖桂敏認為，黃士修等人在6日送件時已經拿了收據就代表程序完成，每個案子都是送一次件。黃士修批評中選會違法，根本沒有法規定期限前只能送一次件，黃士修等人將剩下的連署書卸貨在中選會樓下，黃也將進行絕食抗議。

黃士修表示，他在12號下午4點打給中選會問，中選會的人員告知他們同意收件，結果現在卻不收件，「昨天下午到今天中午一定發生什麼事我不知道，希望中選會給交代」。廖桂敏則表示，並沒有答應送件，是黃單方面告知要來卸貨，中選會的人員跟他說講好，但是沒有說同意收件。

廖桂敏表示，之前的連署書已經送到戶所審核，但如果黃等人堅持要分批送，那要從哪一天開始算？黃等人已經拿了收據，中選會也已經清點完成，這個在一般行政機關也是，拿了收據就代表程序完成。如果有不符規定的，會主動通知補件，再被動通知補件即可，並沒有再次收件的問題。如果每天送2萬份，會造成實務上困難，領了收據就代表程序完結。「我們每個案子都是堅持一次送件。」

但黃士修認為，如果要等中選會被動通知補件，就會來不及趕上公投綁大選，他在期限14日之前主動再加送件，中選會並沒有法條規定不能再送件，中選會這樣的做法已經違法。他也將在門口絕食抗議，他也呼籲看不下去的人一起來陪他。

(中時 )

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