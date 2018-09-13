台北》赴促轉會抗議 丁守中：蔡政府內還有很多政治蟑螂

2018年09月13日 14:42 中時 楊佳穎

行政院促進轉型正義委員會副主委張天欽遭爆，8月曾在內部會議中點名國民黨新北市長參選人侯友宜就是轉型正義最惡劣的例子，還稱若沒操作很可惜，讓促轉會儼然淪為執政黨選戰打手；張天欽昨火速請辭。對此，國民黨台北市長參選人丁守中今諷刺，像這樣的政治蟑螂，在蔡政府內一定還有很多，如今一定要掃除這些「政治污垢」及黑機關。

台北市議員參選人張斯綱、李柏毅今日下午前往促轉會抗議，要求全數刪除促轉會預算、停止運作，進一步廢止促轉會，拒絕用納稅人的錢豢養打擊在野黨的東廠機關。他們痛批，張天欽事件是台灣民主化30年來最大醜聞，行政院長賴清德的道歉、總統蔡英文的輕描淡寫，都無法遏止民眾的憤怒，「我們強烈要求，蔡政府的東廠西廠內廠都暫停運作，還給台灣一個正常的民主環境」。

丁守中也現身表示，通常在廚房內發現一隻大蟑螂，裡面絕對還有個蟑螂窩，「像這樣的政治蟑螂，在蔡政府內一定還有很多，所以今天一定要掃除這些政治污垢，掃除民主法治黑機關。」

他進一步說，不只是促轉會，還有黨產會、教育部內一些奉承上意的主管，都是政治蟑螂的情形，而民主法治必須掃除這些政治蟑螂、違法機構及黑機關，呼籲大家一同響應掃除政治污垢活動。

(中時 )