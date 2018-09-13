6成6上班族遇職場鬥爭 不會拍馬屁居首 網友樓歪了

1111人力銀行公布調查，有66.55%的受訪上班族曾遭遇職場鬥爭，其中不懂逢迎拍馬屁佔47.06%最多。此為示意圖（達志影像/shutterstock)

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中時電子報

1111人力銀行公布調查，有66.55%的受訪上班族曾遭遇職場鬥爭，其中不懂逢迎拍馬屁佔47.06%最多、不善言詞／個性老實佔31.51%其次、妨礙他人利益29.69%再其次，「男性」遭到職場鬥爭比例高於女性，引起熱議，同時也引出許多網友不同看法，有網友說，「看現在民代、縣市首長就知道了」。

1111人力銀行昨公這項調查，有66.55%的受訪上班族曾遭遇職場鬥爭，而被批鬥的原因不外乎「不懂逢迎拍馬屁」（47.06%）、「不善言詞／個性老實」（31.51%）、「妨礙他人利益」（29.69%）、「鋒芒太露／人紅遭忌」（29.41%）及「工作利益衝突」（28.71%）；顯查同時並指出，任職在員工規模在30人以下的上班族最容易被鬥爭，反觀員工人數在250人以上，則遭受鬥爭的比例最低。若從性別觀察，則「男性」遭到職場鬥爭比例高於女性。

網友今天在ptt上po文，所以根據這篇文章的分析，整理出來職場屬性是：個性不老實/會瞎扯/不紅/又會拍馬屁的人最容易生存，我國家庭學校社會教育, 是不是從頭到尾都壞掉了? 真是負能量滿滿呀。該po文同時引起鄉民熱議。

有網友說，「應該是說被電走的都自認是因為這些原因」、「如果這份問卷客觀的話，各位的身邊應該有66.55%這些特質的人」、「你看看現在民代、縣市首長就知道了」、 「老實說自認為跟現實一向都是有差距的 這種研究看看就好」。

(中時電子報)

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