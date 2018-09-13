王力宏搶頭香 狂讚蘋果新機「超大超漂亮」

2018年09月13日 14:46 中時 蔡琛儀

王力宏在賈伯斯劇院前自拍。(翻攝臉書)

蘋果在台灣時間13日凌晨舉行新品發表會，繼去年邀請林俊傑(JJ)受邀觀看新品發表及搶先體驗新產品後，今年則請到王力宏及香港導演徐克出席發表會，也是王力宏上個月喜迎兒子王嘉耀後，首次公開露面。

王力宏人在美國陪老婆李靚蕾坐月子，做月子餐、帶小孩忙得不亦樂乎，他欣喜：「這甜蜜的負荷是無價之寶。」出席發表會剛好也讓他得以放風。他和蘋果執行長庫克頗有私交，是多年好友，他除了在舉辦發表會的賈伯斯劇院自拍留念，也祝福庫克：「恭喜Tim和整個蘋果團隊，新品上市大成功。」

王力宏還搶先體驗最新的iPhone Xs Max，該款手機512GB要價52900，創下蘋果手機價格新紀錄，他俏皮說：「超大超漂亮，還沒上市喔，但是今天就可以體驗了，真漂亮！」他也興奮表示：「這次Apple又做了很多前所未有的突破，但最讓我期待的還是iPhone 新功能。例如：512GB大容量，更大屏幕，解析度更高，電池也能更持久。新的iPhone XS max的攝相可以直接拍唱片封面了，攝影也可以直接拍MV了。對創作家來說更方便。我們以後越來越無限可能了！」

他在出發前先是在車上錄製一段影片，慶祝他的北美歌迷會12歲生日，並清唱一段生日快樂歌，接著也向北美歌迷拍胸保證，一定會很快來到舊金山舉辦演唱會。

(中時 )