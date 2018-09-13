「要離婚就一起死！」火爆夫囚妻兒開瓦斯 警攻堅救人

2018年09月13日 14:47 中時 王文吉

警消破壞住處大門，衝進屋內營救遭張嫌控制行動的妻小。（王文吉翻攝）

張男持刀控制妻兒行動，警消破門營救，屋內一片凌亂。（王文吉翻攝）

張男持菜刀揮舞控制妻兒行動。（王文吉翻攝）

張男搬出瓦斯桶開啟，揚言要與妻兒同歸於盡。（王文吉翻攝）

張男搬出瓦斯桶開啟，揚言要與妻兒同歸於盡。（王文吉翻攝）

台中53歲張男不願簽字離婚，日前竟將住家反鎖，持刀揮舞並控制妻子及幼子行動，甚至還開瓦斯，揚言同歸於盡；警消接獲報案，在屋外與張男對峙2小多小時，後來有員警聞到瓦斯臭味，決定破門救人，噴灑強力水柱，將張嫌逮捕送辦。

警方調查，53歲張男疑與34歲妻子蘇女感情不睦，4日深夜激烈爭吵後，竟持刀脅持妻子及3歲兒子，員警獲報到場勸說，但張男情緒激動，揚言要與妻兒同歸於盡，員警擔心他盛怒之下做出傻事，於是退出屋外，封鎖現場。

翁子派出所長江松泳與嫌犯溝通開導，僵持近2小時，但張嫌仍不願意放下菜刀，並激動地從廚房抱出瓦斯桶開啟。江松泳見事態嚴重，立即指揮現場同仁與消防隊破門，配合噴灑強力水柱、滅火器，壓制逮捕張嫌。

蘇女及3歲兒子驚嚇過度，幸好送醫後沒有大礙。蘇女向警方表示，事發當晚她拿出離婚協議書給丈夫，但丈夫不願簽字，當場將協議書撕毀，並將她及兒子關進房內，再關上住處大門，揚言「要離婚就一起死！」嚇得她趕緊打電話報警求救。

張嫌事後向警方辯稱「因妻子與快炒店同事借錢而發生爭吵」，並認為持刀、開瓦斯不是什麼大事。警方訊問後將張嫌依妨害自由、恐嚇、公共危險、家庭暴力防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦並建請羈押，另依家庭暴力防治法相關規定通報，協助蘇女聲請保護令。

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(中時 )