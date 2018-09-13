爭取APG第三輪評鑑成績 政院通過洗錢防制法、資恐防制法修正案

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為爭取APG第三輪評鑑有好成績，行政院會上午一口氣通過《洗錢防制法》與《資恐防制法》部分條文修正案，將送立法院審議，其中除了擴法遵用到「非金融機構事業及人員」並增加5萬至100萬罰鍰；受金融制裁對象也擴大。法務部次長蔡碧仲說，相關修法應該會在APG要求的期程內完成。

蔡碧仲說，今年11月5日到16日，台灣即將進行APG現地評鑑，前次洗錢防制等修法補足第2輪評鑑需求，所以去年7月20日台灣無條件脫離追蹤名單，但今年11月第3輪相互評鑑，有異於第2輪評鑑方法，法遵要求變成基本配備，經過多次大型國家風險評估會議及聘請外籍專家檢視，目前國家法制還未將內稽內控及教育訓練納入規範，要儘速補正，相關修法要納入評鑑範圍內才能計分，也就是評鑑員評鑑完之前要把法制完備才能計分。

蔡碧仲表示，《洗錢防制法》的重點在第6條，《資恐防治法》的重點在第7條，由於落實法遵文化跟觀念是洗錢防制的根基，所以在金融機構外增加「非金融機構事業及人員」，也就是規範的對象擴大，把內稽內控的程序教育訓練跟審查納入法制規範，最重要的是裁罰，在修正前沒有裁罰，未依規定可處5萬到100萬罰鍰，金融機構的裁罰則提高到50萬至1000萬罰鍰，

至於資恐防制，蔡碧仲說，最近有目標性金融制裁案，修法後也會擴及被制裁者直接或間接控制的財物或財產利益，例如被制裁者自己持有的財產不得移轉，請親友代為持有，或者以信託等方式持有的財產都會受到限制。

至於資恐防制法新增第5條之1，主管機關依法指定制裁名單前，得不給了該個人、法人或團體陳述意見機會，是否侵害當事人權益，蔡碧仲則說，相關程序都是依進行，陳述問題事後還是有救濟途徑，若有不完整之處，還可以再檢討。

有跟黨團溝通請求協助，其實不是只有執政黨在意的事，是國家現地評鑑程序裡，如果有修法，很可能會有非常不錯的成績，未如期修法是沒有分數的，所以會向立委積極報告，修法的必要及迫切性，應該會在APG要求的期程內完成。

(中時 )

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