學術與圍棋界大老沈君山12日病逝 棋壇痛心不捨

2018年09月13日 14:55 中時電子報 黃邱倫

中華民國圍棋協會前會長沈君山博士12日上午病逝馬偕醫院，台灣棋界人士深感驚愕與不捨。 沈君山博士文采風流，在學術與大學教育上貢獻卓著，甚至以民間人士身分推動台灣民主發展與兩岸交流事務，對國家與社會貢獻良多，令人敬佩。但沈君山對台灣圍棋發展，籌組世界華人圍棋聯合會及創辦炎黃杯，影響更是深遠，足為世人懷念。

沈君山一生多采多姿，學術與教育正務之外，在橋牌與圍棋上更見其輝煌，其橋藝精湛，與黃光輝搭檔，代表中華民國兩度得到百慕達杯亞軍。在此之前，他在美留學期間連續贏得三屆（1958-1960）美國本因坊圍棋比賽冠軍。上世紀七十年代初，台灣退出聯合國，正是風雨飄搖之際，沈君山卻毅然決然回台任教，從此之後，沈君山與台灣的圍棋發展，結下不解之緣。

當時台灣天才兒童棋手要去日本深造前，都須經由沈君山的測試，王銘琬即是最典型例子，八零年代初，應昌期圍棋教育基金會創立，沈君山初聘為董事長，推動兒童圍棋教育，一時之間，台灣天才小孩輩出，如張栩、施懿宸及周俊勳等，沈君山反僅收施懿宸為徒弟，其給徒弟施懿宸的三封信，傳頌甚遠，一時成為棋界美談。

兩岸尚未開放交流之前，因為圍棋為媒介，讓沈君山在香港武俠名家金庸住處，與大陸著名棋手陳祖德有對弈之緣，加上當時大陸棋聖聶衛平，連三屆稱霸中日圍棋擂台賽，捲起大陸圍棋熱潮，讓沈君山有機會促成協助應昌期先生舉辦第一屆應氏盃世界圍棋錦標賽，因此與聶衛平成為忘年之交。

1999年沈君山在雲南麗江與棋聖聶衛平、作家金庸、林海峰國手共同發起炎黃杯，此後年年在兩岸四地輪流舉辦，今年11月第20屆炎黃杯將輪在高雄佛光山舉辦，真可謂澤及後世二十年，其影響至今猶在。

2003年盱衡局勢，沈君山與泰國圍棋會會長蔡緒鋒和大陸棋協主席陳祖德，共同創立世界華人圍棋聯合會，這是藉圍棋為平台，團結世界華人的一個世界性及公益性的組織，也是確立了炎黃杯的永續發展。

台灣業餘圍棋發展而言，沈君山在聯電董事長曹興誠資助與支持下，擔任第四屆中華棋協理事長，千禧年在台北舉辦聯電千禧杯圍棋大賽，更成為台灣圍棋盛事，影響所及，中環董事長翁明顯與矽品董事長林文伯，相繼投入支持台灣的職業棋賽。

二零零三年，憑其絕佳的文筆，沈君山與漢聲小百科合作，寫成五本圍棋名人傳記的小書「沈君山說棋王故事」，這是沈君山以五位棋王的成就，以及對棋壇的貢獻和特色，取了不同的稱號，分別是：棋神吳清源、棋師木谷實、棋聖林海峰、棋俠曹薰鉉及棋雄聶衛平。並向朋友說出未來希望能在清華大學校園內，開闢一處圍棋名人堂，上述五位即是列入圍棋名人堂的首選。

只是造化弄人，2007年7七月，沈君山第三度中風，雖經急力搶救，卻僅止於一息尚存而已。幸在清大校方及沈君山好友的協助下，沈君山在清大成立圍棋名人堂願望終於在2013年成立，名之為奕園，如今已成為清大最美風景，也是世界棋迷最希望朝拜的圍棋勝地。

(中時電子報)