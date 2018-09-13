議員批智慧路燈預算太扯 柯文哲招認：灌水太多

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北市府推動智慧路燈，5月風光開記者會宣布計畫，但議員王閔生發現，市府砸660萬試辦10盞多功能智慧路燈，卻頻故障壞掉，形同虛設；市府聲稱明年要做1.26萬盞一般型智慧路燈，但只編4000盞預算，根本在亂搞，放話把預算刪到1元；台北市長柯文哲聽聞搖頭說，這擺明在浪費錢，1個月內會把計畫查清楚。

王閔生今在議會總質詢指出，北市從去年開始設置智慧路燈，今年預計裝設897盞，日前砸660萬試辦10盞多功能智慧路燈，號稱有溫度、濕度、地圖資訊、自拍功能，但不僅地圖範圍小、無法觸控，照相功能也常故障、螢幕掛點，從健康公宅、榮星花園、明美公園到228公園，隨便測試都壞掉，廠商說有5年保固，難道合約只是參考，明年還要繼續做嗎？

柯文哲聽聞直搖頭說，這顯然有問題，擺明在浪費錢，試辦錯了就要停，這個沒有意義，寫寫試辦計畫就好，一定沒辦法用啦。

王閔生進一步說，針對一般型智慧路燈，副市長林欽榮宣布5月提出一系列計畫，稱明年要設置1.26萬盞，公園處用抵費地基金編列9713萬，要設置約4000盞，除了智慧路燈還要加入人車流偵測，這部分停管處早有規畫，質疑是疊床架屋。

王閔生不滿說，市府明年只編4000盞預算，剩下8600盞竟說要讓廠商自願性回饋，根本是在亂搞啊；柯文哲聽了也說「灌水灌太多了吧」。

公園處長黃立遠解釋，明年一般型智慧路燈1.1億預算只是更換LED燈泡。王閔生聽聞批評，整個計畫叫智慧型路燈，現在多功能部分要停辦，連一般型都說只是換LED燈泡，為何不想好再開記者會，為了選舉也不必這麼倉促，整個計畫太奇怪，他放話會建議把9713萬預算刪成1元；柯文哲允諾，1個月內查清楚。

(中時 )

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