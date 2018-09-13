藉促轉搞鬥爭 黃智賢：民進黨是台灣的「3期癌細胞」

2018年09月13日 15:28 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

促轉會12日遭周刊爆料，要藉由設立除垢法來攻擊國民黨新北市長參選人侯友宜，促轉會副主委張天欽同日請辭下台，政治評論家黃智賢臉書批，「張天欽自認是東廠，還洋洋得意」。民進黨之蓬勃發展，如台灣民主體制的「3期癌細胞」。

黃智賢說，這次曝光的內容鉅細靡遺，但讓南部人震驚的是，開會時是8月24日，當時的南部正在淹大水，促轉會卻鬥爭的在興頭上。黃智賢認為，這本是民進黨的本質，「民進黨自己就是東廠」。

她認為，以一個行政機關，一群雞犬升天的綠色黨棍，就決定「過去所有法院判決全部作廢」，並說，不管是東德模式還是南非模式，都是胡亂套在台灣胡扯。黃智賢舉例，南非種族隔離的邪惡，台灣有嗎？東德與西德合併，回顧過去統治人民的邪惡慘酷模式，「國民黨可以跟東德比？」。

黃智賢揭露，民進黨真正的目的，只是要鬥臭國民黨、鬥臭中國這兩個字，要豎立台獨的正當性，民進黨利用立法院多數，強行通過違憲的法律，成立黨產會和促轉會，假公義之名，行鬥爭之實，至今日，救國團、婦聯、國語日報都被鬥爭。

她強調，民進黨從來就並不是一個正常社會的民主政黨。綠營要的民主，其實是「永為人民之主」。民進黨之蓬勃發展，如台灣民主體制的3期癌細胞。

-黃智賢臉書全文：

民進黨本來就是癌細胞式的東廠

1

促轉會副主委張天欽召開內部會議的錄音，被爆料出來。

一夥人開會討論如何用促轉會打選戰，如何打擊侯友宜。

內容驚悚，全台震驚。

直接自認是東廠，還洋洋得意。

人民震驚，台灣不是民主嗎 ?

政府機關，怎會開會鎖定，要打擊選舉對手 ?連選戰口號，誰是側翼，都鉅細靡遺。

國民黨震驚的，是一直被打得頭暈眼花，這可終於拿到證據了。

民進黨震驚的難道不是，怎會被錄到音?

真倒楣。這不是我們人人在幹的事 ?

南部人震驚的是，開會時是8月24日，那可是南部正在淹大水時啊 !

你這裡卻鬥爭的在興頭上。

何必震驚？

這本是民進黨的本質。

民進黨自己就是東廠。

2

促轉會之荒誕邪惡，在法條的每一個字

罄竹難書。

為什麼條文名列，只追究1945年8月15日到1992年１１月６日之間的威權 ?

為什麼1945年之前的日本殖民威權不追究?

那可才是真正的威權，為什麼殺了６０萬台灣人的日本威權不追究？

為什麼１９９２年之後的威權不追究 ？

這是什麼道理 ？

李登輝不威權 ？

陳水扁不威權 ？

蔡英文不威權 ？

馬英九對付自己人，不威權?

３

根據條文，促轉會和黨產會竟可以不理會三審定讞的法院判例。

以一個行政機關，一群雞犬升天的綠色黨棍，就決定過去所有法院判決全部作廢。

還要追究法官，檢察官和警察。

我真的認同，過去案件，絕對有冤假錯案。

但促轉會竟要一舉把過去所有的政治案件，全部宣告撤銷。

這是什麼玩意兒。

還只是其中的一條，就如此荒謬了。

整部法條之傷天害理，根本只能直接作廢。

４

不管是東德模式還是南非模式，都是胡亂套在台灣胡扯。

南非種族隔離的邪惡，台灣有嗎？

所有權利義務一律平等。只有邊疆和僑生考試有加分。

事實上，多數外省人還比本省人清貧，因為沒有在地的優勢，也沒有房產土地。

因為總想著要回大陸去。

東德與西德合併，回顧過去統治人民的邪惡慘酷模式，國民黨可以跟東德比？

真正沒有天良。

我自小反對國民黨，也從沒加入國民黨。

但國民黨丟了大陸以後，在台灣的治理，決不是民進黨一句 白色恐怖可以扭曲的。

要不，直接宣告國民黨是非法組織。

不然，就老老實實面對歷史。

要回頭去整理過去的冤假錯案，是一回事。

那得要一個個案件來看。

可是要宣告從１９４５年到１９９２年所有的司法案件，是非對錯，都是你民進黨說了算。

這就是最大的邪惡。

民進黨真正的目的，只是要鬥臭國民黨鬥臭中國這兩個字。

要豎立台獨的正當性。

５

張天欽被逮到了。

但張天欽很冤枉，因為他的所作所為，跟民進黨所作所為，是一致的。

這有什麼好震驚的呢 ?

民進黨不是一直在幹這個事 ？

打著民主反民主，不就是民進黨 ？

民進黨利用立法院多數，強行通過違憲的法律，成立黨產會和促轉會。

不就是擺明了要假公義之名，行鬥爭之實 ?

會發生什麼事，大家不是心頭雪亮 ?

民進黨執政以來，哪個機關，不是在幹東廠的事 ?

救國團，婦聯會，不是被鬥得不亦樂乎 ?

那出手的，不是包括內政部，黨產會，大家協同作戰 ?

教育部不是去鬥一個私人擁有的國語日報 ?

台大不是被教育部鬥得到今天還沒校長 ?

６

民進黨從來就並不是一個正常社會的民主政黨。

他要的民主，是永為人民之主。

他說了算。

這比過去的國民黨更邪惡。

他要的不是政權輪替，而是鼓吹推翻國家，絕不承認自己是中國人。

推翻了國家，要往哪裡去 ?

他的理想是歸附日本，讓台灣重回日本。

如若不然，那做日本的藩屬國也不錯。

你只要看任何事一牽涉日本，民進黨對日本的忠愛之心。

就該明白，人家是綠日一家親。

民進黨之蓬勃發展，如台灣民主體制的癌細胞。

現在已經是三期了。

(中時電子報)