藉促轉搞鬥爭 黃智賢：民進黨是台灣的「3期癌細胞」

促轉會12日遭周刊爆料，要藉由設立除垢法來攻擊國民黨新北市長參選人侯友宜，促轉會副主委張天欽同日請辭下台，政治評論家黃智賢臉書批，「張天欽自認是東廠，還洋洋得意」。民進黨之蓬勃發展，如台灣民主體制的「3期癌細胞」。
黃智賢說，這次曝光的內容鉅細靡遺，但讓南部人震驚的是，開會時是8月24日，當時的南部正在淹大水，促轉會卻鬥爭的在興頭上。黃智賢認為，這本是民進黨的本質，「民進黨自己就是東廠」。
她認為，以一個行政機關，一群雞犬升天的綠色黨棍，就決定「過去所有法院判決全部作廢」，並說，不管是東德模式還是南非模式，都是胡亂套在台灣胡扯。黃智賢舉例，南非種族隔離的邪惡，台灣有嗎？東德與西德合併，回顧過去統治人民的邪惡慘酷模式，「國民黨可以跟東德比？」。
黃智賢揭露，民進黨真正的目的，只是要鬥臭國民黨、鬥臭中國這兩個字，要豎立台獨的正當性，民進黨利用立法院多數，強行通過違憲的法律，成立黨產會和促轉會，假公義之名，行鬥爭之實，至今日，救國團、婦聯、國語日報都被鬥爭。
她強調，民進黨從來就並不是一個正常社會的民主政黨。綠營要的民主，其實是「永為人民之主」。民進黨之蓬勃發展，如台灣民主體制的3期癌細胞。
-黃智賢臉書全文：
民進黨本來就是癌細胞式的東廠
1
促轉會副主委張天欽召開內部會議的錄音，被爆料出來。
一夥人開會討論如何用促轉會打選戰，如何打擊侯友宜。
內容驚悚，全台震驚。
直接自認是東廠，還洋洋得意。
人民震驚，台灣不是民主嗎 ?
政府機關，怎會開會鎖定，要打擊選舉對手 ?連選戰口號，誰是側翼，都鉅細靡遺。
國民黨震驚的，是一直被打得頭暈眼花，這可終於拿到證據了。
民進黨震驚的難道不是，怎會被錄到音?
真倒楣。這不是我們人人在幹的事 ?
南部人震驚的是，開會時是8月24日，那可是南部正在淹大水時啊 !
你這裡卻鬥爭的在興頭上。
何必震驚？
這本是民進黨的本質。
民進黨自己就是東廠。
2
促轉會之荒誕邪惡，在法條的每一個字
罄竹難書。
為什麼條文名列，只追究1945年8月15日到1992年１１月６日之間的威權 ?
為什麼1945年之前的日本殖民威權不追究?
那可才是真正的威權，為什麼殺了６０萬台灣人的日本威權不追究？
為什麼１９９２年之後的威權不追究 ？
這是什麼道理 ？
李登輝不威權 ？
陳水扁不威權 ？
蔡英文不威權 ？
馬英九對付自己人，不威權?
３
根據條文，促轉會和黨產會竟可以不理會三審定讞的法院判例。
以一個行政機關，一群雞犬升天的綠色黨棍，就決定過去所有法院判決全部作廢。
還要追究法官，檢察官和警察。
我真的認同，過去案件，絕對有冤假錯案。
但促轉會竟要一舉把過去所有的政治案件，全部宣告撤銷。
這是什麼玩意兒。
還只是其中的一條，就如此荒謬了。
整部法條之傷天害理，根本只能直接作廢。
４
不管是東德模式還是南非模式，都是胡亂套在台灣胡扯。
南非種族隔離的邪惡，台灣有嗎？
所有權利義務一律平等。只有邊疆和僑生考試有加分。
事實上，多數外省人還比本省人清貧，因為沒有在地的優勢，也沒有房產土地。
因為總想著要回大陸去。
東德與西德合併，回顧過去統治人民的邪惡慘酷模式，國民黨可以跟東德比？
真正沒有天良。
我自小反對國民黨，也從沒加入國民黨。
但國民黨丟了大陸以後，在台灣的治理，決不是民進黨一句 白色恐怖可以扭曲的。
要不，直接宣告國民黨是非法組織。
不然，就老老實實面對歷史。
要回頭去整理過去的冤假錯案，是一回事。
那得要一個個案件來看。
可是要宣告從１９４５年到１９９２年所有的司法案件，是非對錯，都是你民進黨說了算。
這就是最大的邪惡。
民進黨真正的目的，只是要鬥臭國民黨鬥臭中國這兩個字。
要豎立台獨的正當性。
５
張天欽被逮到了。
但張天欽很冤枉，因為他的所作所為，跟民進黨所作所為，是一致的。
這有什麼好震驚的呢 ?
民進黨不是一直在幹這個事 ？
打著民主反民主，不就是民進黨 ？
民進黨利用立法院多數，強行通過違憲的法律，成立黨產會和促轉會。
不就是擺明了要假公義之名，行鬥爭之實 ?
會發生什麼事，大家不是心頭雪亮 ?
民進黨執政以來，哪個機關，不是在幹東廠的事 ?
救國團，婦聯會，不是被鬥得不亦樂乎 ?
那出手的，不是包括內政部，黨產會，大家協同作戰 ?
教育部不是去鬥一個私人擁有的國語日報 ?
台大不是被教育部鬥得到今天還沒校長 ?
６
民進黨從來就並不是一個正常社會的民主政黨。
他要的民主，是永為人民之主。
他說了算。
這比過去的國民黨更邪惡。
他要的不是政權輪替，而是鼓吹推翻國家，絕不承認自己是中國人。
推翻了國家，要往哪裡去 ?
他的理想是歸附日本，讓台灣重回日本。
如若不然，那做日本的藩屬國也不錯。
你只要看任何事一牽涉日本，民進黨對日本的忠愛之心。
就該明白，人家是綠日一家親。
民進黨之蓬勃發展，如台灣民主體制的癌細胞。
現在已經是三期了。
(中時電子報)
文章來源：黃智賢臉書