世界跆拳道大獎賽19日開踢 亞運金牌蘇柏亞爭奧運積分

2018年09月13日 15:08 中時電子報 黃邱倫

僅次於奧運、世錦賽的2018世界跆拳道大獎賽（World Taekwondo Grand Prix）即將在19日於桃園巨蛋隆重登場，預計會有近40個國家、256位菁英選手來台參賽爭取2020東京奧運參賽積分。2018亞運金牌得主蘇柏亞等16位台灣跆拳道菁英都將全力以赴，爭取最好的成績，比賽精彩可期。

世界跆拳道大獎賽於2013年開辦，為WT配合取消奧運世界區資格賽，改採奧運積分排名前六直接獲參賽權的新規則所設立賽事。2013年首場大獎賽在曼徹斯特舉行，台灣好手魏辰洋在男子58公斤級摘金，成為台灣第一位在此賽事奪金的選手。2014年起，大獎賽一年設置三站賽事，由WT依照積分排名邀請選手參賽。地主國在擁有參賽資格的量級的情況下，可再推薦選手參賽。

WT認證的國際賽等級，奧運為最高級的G20，金牌獲200分積分，世錦賽為G12，年終大獎賽為G8，大獎賽與各洲際運動會如亞運為G4，世大運與各國際公開賽為G2，G1為最低層級賽事。WT將大獎賽歸類為G4層級，金牌獲得40分積分、銀牌24分、銅牌14.4分。

台灣自2014年在大獎賽由莊佳佳在蘇州站女子67公斤級以及魏辰洋在阿斯塔納站男子58公斤級奪金後，就未能再叩關金牌。近兩年最佳成績是男子68公斤級的黃鈺仁，2017年於巴特站銀牌以及今年羅馬站銅牌。

此次身為地主國，台灣在男女各四量級中共派出16名選手參賽，台灣參賽選手分別是蘇柏亞、羅嘉翎、馬婷霞、張力千、宋傢茵、洪幼婷、林婉婷、沈于婷、楊宗燁、黃鈺仁、羅明均、何嘉欣、侯光武、劉威廷、黃韻文、陳彥羽等人將挑戰睽違4年的金牌。

(中時電子報)