祝黎幸福 紅藜路跑活動

2018年09月13日 15:13 中時 楊漢聲

台東東縣達仁鄉公所為提升為傳承排灣族文化、發展農業文化觀光及行銷達人休閒旅遊產業，達仁鄉公所整合各部落文化及各方資源，將於10月27日在台坂國小首度舉辦「祝黎幸福，紅藜路跑暨系列活動」。

達仁鄉鄉長王光清表示，祝黎幸福一系列活動內容豐富，除了紅藜路跑、達仁鄉在地樂團草地音樂祭、農特產品展示、紅藜創意料理免費品嚐活動等系列活動，藉由一連串的活動推廣臺東縣達仁鄉內的農業文化觀光。

動以紅藜路跑為主軸，分為3公里、10公里及21公里三組，10月27日清晨6:30從台坂國小陸續鳴槍起跑，參賽選手們將在達仁鄉台坂村與土坂村之間的秀麗山水中競賽。當參賽選手起跑後，祝黎幸福其他系列活動也將在台坂國小陸續開鑼，

現場有趣味性十足的DIY活動，提供前來的遊客們藉此體驗排灣族的原民文化。除此之外還有邀集黑孩子、山嵐、土坂國小、mulinaka舞蹈團等，東部在地知名的歌舞表演團體，在台坂國小操場舉行草地音樂祭；與此同時也同步進行紅藜創意料理品嚐活動，讓遊客們在群山環繞的達仁鄉，一邊觀賞歌舞表演，一邊品嚐紅藜美食。

此外，排灣族人最重要也是最盛大的祭儀「maljeveq(五年祭)」，將在10月21日起一連5天在臺東縣達仁鄉土坂村舉辦。其中祭儀重頭戲「刺球」將於25日登場。為了幫助遊客能更深入瞭解祭典意涵，並能尊重在地文化，達仁鄉公所安排導覽小組在重要定點擔任導覽解說；規劃本鄉農特產展示區及部落小攤供遊客參觀及採購。

達仁鄉公所強調，目前臺灣僅剩土坂部落及屏東縣來義鄉古樓等部落保有完整五年祭儀，值得欣賞，請外界尊重祭典進行及禁忌等規定。一連串的活動推廣，希望遊客們路過南迴公路時，可以拐個彎到達仁鄉，看看這裡秀麗的山水，嚐嚐這裡的農特產品，體驗這裡的排灣族文化。

(中時 )