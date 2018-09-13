68年來共3千孩童受害 德天主教會驚爆性侵醜聞

2018年09月13日 15:16 中時電子報 李靖棠

據德國之聲（Deutsche Welle）報導，全球擁有數億信徒的天主教會，近年來不斷地被揭密和曝光、他們過去長時間隱藏於暗處的「祕密」，其中讓外界忍無可忍的一項，就是對於兒童和青少年男女的侵害醜聞。

德國天主教會爆出3千名兒童遭性侵害的醜聞。

繼美國賓州教區爆出大量祕密文件後，由《明鏡》周刊（Der Spiegel）首先披露、經海德堡（University of Heidelberg）、曼海姆（Mannheim）和基森（Giessen）3所大學挖掘的檔案中，讓深藏68年、德國天主教會對3,600多位孩童伸出魔爪的醜聞就此曝光。

天主教教宗方濟各。（圖/路透社）

揭密的檔案文件中，時間跨度非常大，從二戰後的1946年、一路持續至2014年為止，共有至少3,677件孩童性侵害案件發生，而全德國教區內、至少有1,670名神父等神職人員涉入其中。

先前爆出大批兒童遭教會性侵的智利，民眾上街以蠟燭表達抗議心聲。（圖/美聯社）

三所大學經統計後發現，受害者中大多為男性孩童，甚至有超過一半的比例僅有13歲及以下的年紀；六分之一的案件涉及強暴或性侵犯、而有超過3/4的受害者，與加害的神職人員是相識的，種種的數據都讓外界感到驚恐和無法置信。

德國特里爾教區阿克曼主教（Bishop Stephan Ackermann）在教務會議上指出，「從學校的研究報告中，證實了性侵害的事件存在，讓我們感到挫折且羞愧；但這也是給教會一個機會，去發現和改正那黑暗面，並盡全力預防和避免類似事件再次重演。」

但從報告中卻發現，教會對於加害神職人員的處置，多半採用調離現任教區；僅有1/3的案子有持續被追查，但最終結果，往往是大事化小、小事化無的被動處置。而且相關的資料、文件和檔案，往往在數年後，不是無法查詢、就是教會拒絕提供，似乎成為一個「不可說的祕密」。

可對於德國受害者保護團體Eckiger Tisch而言，僅揭露「無聲的真相」是遠遠不夠，該協會主席凱希（Matthias Katsch）表示，「報告只是讓被掩蓋的事實曝光，但卻無法真正訪問受害者，加上大量的檔案與文件遭到銷毀，仍有許多真相尚未曝光。」他呼籲德國政界與社會，應盡快發起另一次更完善地獨立調查，還給大眾和受害者們一個交代。

(中時電子報)