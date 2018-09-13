台南》高思博稱民調差3.9％ 黃偉哲：安慰式民調

2018年09月13日 15:22 中時 曹婷婷

黃偉哲民調被指遭高思博追上，黃偉哲陣營強調這是安慰式民調。（曹婷婷攝）

國民黨台南市長參選人高思博13日指出，民進黨傲慢執政，民怨已到爆發臨界點，根據內部最新民調，高思博支持度明顯上升，跟黃偉哲差距僅剩3.9%，預計9月中下旬，2人民調支持度就會出現「黃金交叉」。

這份最新民調的調查時間在9月5日至9月9日之間，針對台南年滿20歲以上民眾，以電話資料庫系統隨機抽樣得出的結果，當問到「根據新聞報導，目前要參選台南市長的有：國民黨的高思博、民進黨的黃偉哲、無黨籍的林義豐、無黨籍的蘇煥智、無黨籍的許忠信與無黨籍的陳永和，這幾個人，如果明天就是投票日，請問您最有可能會投給哪一位？」

投給高思博的有19.0%、黃偉哲為22.9%、林義豐是13.9%、蘇煥智6.2%、許忠信4.2%、陳永和為0.4%，高思博和黃偉哲之間僅有3.9%差距。高思博競選辦公室媒體部副總監楊惠蘭指出，分析黃偉哲民調趨勢可以看出，黃在民進黨的黨內初選時達到最高峰後，民調即一路下滑，到目前已形同腰斬，而高思博的民調數據則是緩步向上，依此趨勢，9月中下旬，二人支持度就會出現黃金交叉！

高陣營分析林義豐現象，認為這是一種追求改變的力量，也代表一股社會潮流，普遍對政黨、政治人物都抱不信任態度，這種現象其實在世界各國都在發生，造成傳統政治人物的號召力降低。國民黨的包袱是長期形成的印象，想要爭取認同，就需要更努力，選舉策略也要更加靈活。

面對遭指民調持續下滑，民進黨台南市長參選人黃偉哲總部發言人郭國文表示，各家民調結果雖不盡相同，但最近民調結果顯示黃偉哲支持度都在35%-40%之間，與高思博提出的民調結果不符合，指國民黨以「內部民調」安慰高公子，「我們也只能表示尊重。」

郭國文說，國民黨習慣由政黨色彩濃厚的民調公司，製造該黨候選人的高支持度，加上為了安撫高思博即被林義豐超越的恐懼心理，國民黨黨部不得不再製造一份「績優」民調結果，以安姐夫及國民黨高層的心。

郭國文表示，近日各媒體民調，都在討論為何林義豐民調支持度超越高思博？這可能和高陣營屢屢操作極端的仇恨議題有關，台南人並不接受高思博「爛人、暴政、壞胚子、毀家滅族」等暴力語詞，可以理解國民黨陣營的焦慮與不安，但如果高思博不面對淪為「老三」事實，不修正暴力仇恨的選舉路線，僅是以「內部民調」安慰高公子，也只能表示尊重。

(中時 )