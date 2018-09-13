不只服裝儀容要被監控 空姐曝辛酸「潛規則」

2018年09月13日 15:22 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

飛機上除了有帥氣的機長外，還有跟大家最常接觸的親切又美麗的空服員，不過在這美麗的背後卻有不為人知的辛酸，大部分的航空公司都會規定頭髮長度、髮型，甚至不管你腳舒不舒服，都要穿上高跟鞋，搭上飛機後才能換上短跟，甚至傳出日籍航空會記錄空服員生理週期，就怕會影響航班。

根據三立新聞網報導，許多航空公司為了讓空服員保持完美形象，除了頭髮規定長度，髮型也有規定，就連高跟鞋也有規定，在地面上食，不管有沒有拇指外翻或足底筋膜炎，都必須穿高跟鞋，直到上機執勤，另外有部分航空公司甚至還會要求空服員的游泳技巧，也會趁機看考生身上是否有刺青或疤痕。

其中，服裝儀容的潛規則最多，不同的航空公司有不同要求，以新加坡航空與國泰航空來說，指甲、妝容一定要鮮豔，女空服員的耳環也必須帶0.8公分以下，不能有垂墜，也不能用夾式耳環，手錶造型、顏色均不能太誇張，男空服員則不能戴耳環，也不得留鬍子。

退役空姐廖玲惠就指出，甚至有些航空公司，會在招募空服員時會考游泳，並在考試過程，除了看你會不會怕水，能不能值勤飛安，緊急逃生，同時也在你穿上泳衣時，身上是否有疤痕或刺青。另外，日籍航空還傳出會記錄空服員生理週期，原因是生理期會影響航班。

(中時電子報)