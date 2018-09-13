抓準男人的玩心 新光三越男裝樓層改走時尚輕旅風

2018年09月13日 15:37 中時 馮惠宜

這次改裝也引進英國英國叛逆潮牌鼻祖BOY LONDON專櫃，帶來全台獨賣帽Ｔ。（馮惠宜攝）

新光三越台中店5樓改裝，特別設置全球唯一旅行概念店VICTORINOX。（馮惠宜攝）

新光三越台中店5樓改裝，頂級球具獨賣旗艦店邁達康高爾夫，還推出高爾夫夢幻逸品HONMA BERES GP version四顆星頂級套桿，獨家首賣價280000元，全台限量1組。（馮惠宜攝）

抓準當代男性愛運動、旅行的風潮，全台百貨店王新光三越台中店斥資改裝男裝樓層，以時尚輕旅風取代紳士風，匯集超過24家獨家品牌，全方位打造時尚男性潮天地，13日重新開幕更請來冒險王阿布帶大家一起逛遊，並分享他的探險潮流時尚攻略。

新光三越台中店在周年慶前積極進行樓面改裝，其中男性商品為主的五樓走出紳士風格，首創時尚機能輕旅專區，設置全球唯一旅行概念店VICTORINOX、中部唯一體驗店GARMIN、還導入有Samsonite配備大店；另外還有皇室御用品牌Barbour、ARMANI頂級運動支線EA7等3大輕機能時尚服飾，以及英國叛逆潮牌鼻祖BOY LONDON等3家全台獨家新櫃…。

而除了輕旅專區之外，5樓男裝還匯集了DAKS、TAKEO KIKUCHI等中部獨家4大輕奢紳裝，還有全台獨家BOY LONDON等英美日韓香港10大街頭潮牌，以及Ecua-Andino Hats等3大獨家潮帽。另外還有Santoni等3大世界頂級手工鞋，SHINGWEAR 等6大指標高爾夫品牌齊聚。

13日改裝重新開幕即請來冒險王阿布，他特別以自己主持旅行冒險節目全球走透透的經驗，分享自己旅遊探險時最愛的時尚配備，不只是著重設計包裝，更要重機能。

而除了阿布，22日16:00也邀請跨總編輯、時尚總監、造型師、作家多元身份「斜槓」造型師佑群，公開最強打包術。

慶祝重新開幕店家祭出滿額禮，自13日到16日持新光三越會員APP，於5F單日單卡過卡消費達累積門檻8000元，即可憑新光三越會員APP至5F中央服務台兌換指定贈品『Pacsafe 掛頸包』。

(中時 )