抓準男人的玩心 新光三越男裝樓層改走時尚輕旅風

新光三越台中店五樓重新改裝開幕邀請冒險王阿布帶著大家一起遊逛全新打造的時尚旅人專區。（馮惠宜攝）

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這次改裝也引進英國英國叛逆潮牌鼻祖BOY LONDON專櫃，帶來全台獨賣帽Ｔ。（馮惠宜攝）
新光三越台中店5樓改裝，特別設置全球唯一旅行概念店VICTORINOX。（馮惠宜攝）
新光三越台中店5樓改裝，頂級球具獨賣旗艦店邁達康高爾夫，還推出高爾夫夢幻逸品HONMA BERES GP version四顆星頂級套桿，獨家首賣價280000元，全台限量1組。（馮惠宜攝）

抓準當代男性愛運動、旅行的風潮，全台百貨店王新光三越台中店斥資改裝男裝樓層，以時尚輕旅風取代紳士風，匯集超過24家獨家品牌，全方位打造時尚男性潮天地，13日重新開幕更請來冒險王阿布帶大家一起逛遊，並分享他的探險潮流時尚攻略。

新光三越台中店在周年慶前積極進行樓面改裝，其中男性商品為主的五樓走出紳士風格，首創時尚機能輕旅專區，設置全球唯一旅行概念店VICTORINOX、中部唯一體驗店GARMIN、還導入有Samsonite配備大店；另外還有皇室御用品牌Barbour、ARMANI頂級運動支線EA7等3大輕機能時尚服飾，以及英國叛逆潮牌鼻祖BOY LONDON等3家全台獨家新櫃…。

而除了輕旅專區之外，5樓男裝還匯集了DAKS、TAKEO KIKUCHI等中部獨家4大輕奢紳裝，還有全台獨家BOY LONDON等英美日韓香港10大街頭潮牌，以及Ecua-Andino Hats等3大獨家潮帽。另外還有Santoni等3大世界頂級手工鞋，SHINGWEAR 等6大指標高爾夫品牌齊聚。

13日改裝重新開幕即請來冒險王阿布，他特別以自己主持旅行冒險節目全球走透透的經驗，分享自己旅遊探險時最愛的時尚配備，不只是著重設計包裝，更要重機能。

而除了阿布，22日16:00也邀請跨總編輯、時尚總監、造型師、作家多元身份「斜槓」造型師佑群，公開最強打包術。

慶祝重新開幕店家祭出滿額禮，自13日到16日持新光三越會員APP，於5F單日單卡過卡消費達累積門檻8000元，即可憑新光三越會員APP至5F中央服務台兌換指定贈品『Pacsafe 掛頸包』。

(中時 )

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