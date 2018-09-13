網美最愛的打卡熱點一網打盡 水YOUNG桃園讓你IG照片發不完

2018年09月13日 15:17 中時電子報 綜合報導

暑假過去，還有很多地方沒有去到？桃園自在遊完成你的夢想，特別企劃結合地景藝術節，眾多裝置藝術展品，讓你每個假日都想來桃園打卡、拍美照。「地景藝術節的尋美趣-水young桃源」一日遊，景點內容橫跨中壢區及楊梅區，讓貪心想一覽地景藝術節美景的你能一天搞定。

活動日期跟著地景藝術節於9/14開始，9/30結束，活動行程則是各大熱門打卡景點，恍如仙境的青塘園、富岡鐵道藝術廣場、小鎮公共藝術(榕樹下、陂塘邊、大圳流水好客庄、水漾飛機)、三連陂、地景地標展品-粼粼波光、翩翩白影。不必事先規劃，最夯的景點，跟著桃園自在遊一次一網打盡，要當一日網美不是問題。

行程之一的「漫步青塘園」當中的展品《桃機一號》由藝術家王文志以鋼骨架起形色不同的行李箱， 藉由行李箱代表著旅人的各色夢想、故事，宛如乘載著心靈點滴的箱子，圍成繽紛機體，讓人走入其中想像著在飛行中俯望桃園。而富岡區的火車站旁兩側倉庫，則是邀請藝術家於農會倉庫、臺鐵倉庫等建築立面以裝置方式彩繪作品。內容從富岡生態、農業風情、地方景物、美食、人文故事等一共30個畫面，讓民眾認識富岡故事，也讓居民看見過往痕跡。

進入裝置藝術內，從入口就可以看見，以垂直綠化、鐵道眺景、帶狀休憩綠地、公共藝術營造小鎮入口節點意象。由林舜龍「榕樹下、陂塘邊、大圳流水好客庄 」2件作品於林道及牆面上。以及潘羽祐《「搭」火車 Living Train》，於富岡國小後門圍牆逾五十公尺的立面設置耐候鋼裝置，呈現記憶列車的運行空間。以童趣的風格，把早市的生鮮趕集、泰祥宮的閹雞選美、象徵團圓的客家湯圓、集義祠的神豬大賞變成火車圖像，轉化為藝術牆。周育如《光的埤塘》，由在地居民與藝術家，以陂塘為形象共同創作1座街燈(公燈)設置於富岡郵局。辦理生活攝影展及富岡歷史街區影像與文字採集紀錄，以錄像藝術呈現採集成果。

圖片來源：桃園自在遊提供

最後，許宗傑《粼粼波光、翩翩白影》，以小白鷺鷥為形象，設置大型公共藝術，呼應在地自然生態。本遊程特地安排在接近日落時分，許老師說，在傍晚之時，更能看出本展品令人讚嘆之美，也為一日遊畫下美好句點。還在想今天該發哪些照片才好的網美、網帥、網紅們，還不趕快報名桃園自在遊的遊程，一次把照片拍好拍滿，從今年夏天發到明年夏天都不是問題！

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(中時電子報)