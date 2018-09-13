台南》議員參選人呂維胤公布競選歌曲 黃偉哲軋一角

民進黨台南市長參選人黃偉哲（黑西裝者）參與台南市議員呂維胤（後排左三）的競選舞曲發表，並在舞蹈內軋上一角。（程炳璋攝）

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台南市安平區、南區最年輕的議員參選人呂維胤13日率領一群青年軍，公布競選主題曲「維胤底加」與一支舞蹈，民進黨台南市長參選人黃偉哲也來軋上一角，這支舞曲MV除了在網路上播出，還將在15日競選總部成立時演出，未來在公開場合快閃表演。

輕快的旋律、琅琅上口的歌詞，呂維胤13日公布的競選主題曲內容，描述到南區、安平區的特色與歷史文化，提到台南機場、黃金海岸、億載金城、安平古堡與安平金小姐等故事，配上舞蹈表演，有如一首洗腦神曲，嶄露7年級生玩選舉的創意。

這首競選歌曲由呂維胤填詞，青年軍擔任舞群，大家練習約1周，未來除了在競選總部成立時表演，也會作不定時的快閃演出。

競選舞曲中的主角「維胤蛙」，是借鏡網路很紅的的「旅行蛙」，用「維胤蛙」舞蹈，帶著觀眾進入歌詞中每個安平與南區的景點。

民進黨台南市長參選人黃偉哲也來競選舞曲中軋上一角，他提到安平區與南區的社區較多年紀大的民眾，這些長輩會喜歡看到年輕人投入公共事務，他未來的市長競選政見中，會針對年輕人成立專責機構，解決年輕人就業等問題。

呂維胤的青年軍後援會都以7年級生為主，後援會總召呂偉正是1家旅行社負責人，另外旅遊美食部落客阿春爸也出席相挺，展現7年級生挺7年級生的熱情。

(中時 )

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