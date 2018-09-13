馬祖東引島燈塔 風光明媚仿佛小希臘

馬祖東引島燈塔風光明媚，到此一由心曠神怡。（呂筱蟬攝）

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呂筱蟬
馬祖東引島燈塔風光明媚，到此一由心曠神怡。（呂筱蟬攝）
馬祖東引島燈塔風光明媚，到此一由心曠神怡。（呂筱蟬攝）

桃園市與馬祖為姊妹縣市，在八德也居住著許多馬祖人，兩個縣市情誼深厚，近年來，到馬祖旅遊的民眾越來越多，不光只是看藍眼淚，各個島都有許多迷人之處值得探訪，美麗的風景與在地傳統美食，都讓人嚮往。

馬祖列島位於台灣海峽正北方，距中國大陸最近點約9.25公里，主要由南竿島、北竿島、高登島、亮島、東莒島、西莒島、東引島、西引島及其附屬小島共計36個島嶼、礁嶼組成，居民人口僅1萬3千多人，7成馬祖居民住在南北竿。

其中，小小的東引島與西引島，美景數不盡，其中像極歐洲希臘景色，莫過於東引島燈塔。每座燈塔的興建，背後都有一段故事。西元1901年，輪船蘇布輪號行經東湧附近，因觸礁沉沒，促成東湧燈塔的興建。

純白的燈塔具歐風建築風格，聳立於峭壁旁，如今衛星導航普及，燈塔從指引方向成為最具夯的觀光景點，遊客順著低矮的白色水泥護欄蜿蜒而上，燈塔後方的附屬房舍，為英國工程師設計的十八世紀英國式建築，全部建築位在陡峭山巖上，外觀古典優雅，身在此處就像置身希臘，別有一番風味。

東引島燈塔步道沿途有擂鼓石、太白天聲、東引島燈塔景點，沿途視野豁然開朗，可看海浪波濤洶湧，東引島燈塔具有悠久的歷史，居高臨下，是在東引最佳的眺海景點。

(中時 )

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