取代築地 東京豐洲市場下月11日正式開幕

東京都9月13日舉辦慶祝豐洲市場10月11日開幕的紀念儀式。(黃菁菁攝)

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東京都9月13日舉辦慶祝豐洲市場10月11日開幕的紀念儀式，東京都知事小池百合子到場致詞。(黃菁菁攝)
東京都9月13日舉辦慶祝豐洲市場10月11日開幕的紀念儀式，小池在紀念儀式前先視察了水產批發棟和水產仲介棟。(黃菁菁攝)
東京都9月13日舉辦慶祝豐洲市場10月11日開幕的紀念儀式，小池在紀念儀式前先視察了水產批發棟和水產仲介棟。(黃菁菁攝)

取代東京築地市場的豐洲市場將於10月11日正式開幕，9月13日先行舉辦慶祝開幕的紀念儀式。東京都知事小池百合子今天在致詞時再度強調，豐洲市場是安心、安全的市場，也是日本的核心市場，希望能培養成將飲食文化向全球發信的新據點。

豐洲市場位於東京江東區，占地面積達40.7公頃，是築地市場的1.7倍，也是日本批發水產品最大的中央批發市場。市場內分為青果棟、水產批發賣場棟、水產仲介賣場棟以及「千客萬來」餐飲、零售賣場等。

與老舊的築地市場最大不同的是，豐洲市場引進最先進的設備，有冷凍、冷藏的徹底溫度管理系統，方便運輸的物流、包裝設備，供遊客參觀的迴廊設計、屋頂綠化、太陽能發電系統等，預定5年後水產品的進出貨量將達到目前的1.6倍，即約62萬噸的目標。

小池在致詞時也提及，兩年前為確認市場的安全性，將搬遷作業延期2年，其後在建築物地下採取防止土壤污染的追加工程。經現狀調查、採取對策、確認安全等一連串步驟後，現在豐洲市場已成為讓所有人都感到安心、安全的市場。

小池表示，現在的築地市場有豐富的食材及食材鑑別能力等各式各樣的魅力，因此建立了傲視全球的築地品牌，也支撐著東京都民的飲食生活，希望豐洲市場能好好繼承這些傳統，克服築地市場老朽、狹窄等課題，實現高度的衛生管理等最先進的市場重新出發，早日確立豐洲品牌。

(中時 )

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