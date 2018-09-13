日媒分析川普談判術：當面一套、背後一套？

2018年09月13日 15:27 中時 王嘉源

《日本經濟新聞》（中文版：日經中文網）13日指出，在削減日本貿易逆差問題上，美國總統川普最近反覆做出強硬談話，主要透過演講、記者會、推特的方式，但川普在與日本首相安倍的7次會談中，則從未做出過激烈表達。面對其他國家首腦，川普似乎也有著同樣的傾向。不直接和對方講，卻逼迫對方讓步也許就是川普式的談判策略。9月下旬將舉行第8次日美首腦會談（川安會），安倍似乎不能掉以輕心。

川普最近對日本的批評有：「當然，一旦我告訴他們要付出多少代價時，這種關係很快會結束」（9月6日在與美國報紙專欄作家通電話時）；「日本已認識到如果不達成（新）協議，將面臨嚴重問題」（9月7日，在總統專機上面對記者）；「沒有積極推進與日本的貿易磋商的唯一理由，是正與中國展開磋商」 （同上）。

川普在削減對日貿易逆差問題上的談話越來越激烈。許多人覺得如果將這一勢頭帶到預定9月下旬在美國舉行的日美首腦會談上，將會「非常嚴重」，但日本政府內部卻沒有這樣的緊迫感。因為迄今為止，在安倍直接面對川普時，對方一直表現得很穩重。

日經的報導還舉例說，2017年11月川普在北京與大陸國家主席習近平進行會談。此前川普一直批評「中美屬於非常不公平的貿易狀況」。實際會面後，在對貿易逆差表示不滿的同時，川普卻誇讚「中美關係是最重要的主題」。大陸隨後動作出現緩慢，2018年3月美方決定啟動制裁關稅。

2018年6月在新加坡與北韓領導人金正恩舉行的會談（川金會）同樣也是如此。之前川普罵金正恩是「小火箭人」，並警告「除了徹底摧毀北韓之外別無選擇」，但後來態度突變。告訴北韓「準備構築偉大的關係」。

在美朝首腦會談之前，剛剛在加拿大舉行了七國集團（G7）峰會，川普在峰會上受到孤立。東道國加拿大總理杜魯道對具有保護主義傾向的川普進行了批評，但川普卻表現得很冷靜。

川普離開G7會場後，得知杜魯道在記者會上批評自己，馬上在專機上發推特攻擊杜魯道「不誠實且軟弱」。

川普在2017年1月剛上任總統不久，面對時任澳大利亞總理特恩布爾曾有過怒罵過別國首腦的例子。原因是雙方在接收難民問題上意見不合，當時並非正式會談，只在電話裏磋商，雙方看不到對方的臉。隨後會面時又否認掛斷電話，稱這是「假新聞」。

日經指出，也許是因為商界出身吧，川普在與人會面時擅於應酬，不讓對手感覺不舒服，充滿服務精神。想必他的判斷是要想讓「威脅」具有效果，最好不要直接去講。這似乎反映出，他希望透過讓對手讓步來確保自己的威嚴和凝聚力。即便如此，對於不順從其意的大陸，也未對大陸領導人破口大罵，而是啟動了關稅制裁。

9月下旬的日美首腦會談也許會和往常一樣平靜地結束，但如果對安倍的方案不滿意，隨後的形勢發展就不一定和以前相同了。安倍已經非常熟悉川普式談判策略，想必也察覺到了這一風險。

(中時 )