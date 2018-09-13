前總統馬英九清大奕園 致哀悼念老友沈君山

2018年09月13日 15:43 中時 陳育賢

國內知名的物理學家、清華大學前校長沈君山12日辭世，生前好友、前總統馬英九除第1時間透過新聞稿表示哀慟逾恆，13日下午更親自到清大奕園悼念致哀，馬英九形容沈君山是正直、善良、睿智又瀟灑的人，有時候像小孩子，卻又充滿智慧，對他有深層的遺憾與無盡的懷念。

沈君山昨天上午病逝，清大今天上午在奕園擺上鮮花、一幀上有沈君山生前親題的改編詩句「莫因身在最高層，遂叫浮雲遮望眼」及個人半身照片與一盤未「竟」的棋局，供師生追憶，一早包括校長賀陳弘等許多師生都前去致哀。

前總統馬英九則在下午來到奕園，並在棋局放下1顆棋子，代表以落子代替捻香，緬懷沈君山，同時也在其著作《此生泛若不繫舟》一書中簽名悼念。

馬英九表示，當年兩人剛認識時，沈君山非常關心兩岸事務，當時政府剛成立第1個兩岸事務專責機構─行政院大陸工作會報，他兼任執行祕書，沈君山常來表示意見，而在那之前他已經提出很多想法，包括一國兩「治」，比大陸的一國兩「制」更符合實際狀況。

另外，在更早的1980年為了台灣參加奧運模式，沈君山提出以「中華台北」的模式，那個時候紀政女士也有參加，中華台北兼顧了大陸跟台灣的需求，雖然沒有用台灣，但台灣的選手都能如願的參加各項賽事，滿足了選手的需求。

所以從1980年到現在這麼多年，選手們參加了這麼多比賽，儘管大家不是很滿意，但也確實能夠保障我們運動員參賽的權利，因此不能不佩服沈校長的智慧。

馬英九說，我剛就跟賀陳弘校長與院士們說到，沈君山這個人是很正直、很善良、很睿智然後又很瀟灑的人，最難得的是沈校長有時候像小孩子，但是所作所為又充滿智慧。

而且他也不太喜歡受到拘束，所以那時候他就覺得沈君山來當官可能做不久，後來真的只做了1年嘛，當時他也特別寫了首短詩，希望沈君山能夠繼續關心國政，昨天聽到他辭世的噩耗雖然不意外，但是仍有1種深層的遺憾與無盡的懷念。

(中時 )