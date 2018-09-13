勞資調解跑市府12次耗70天 柯文哲：服務不好要改進

台北市長柯文哲（右）與勞動局長賴香伶（左）。（張鎧乙攝）

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藝人陳建州曾代言的韋德伍斯健身有限公司「UGym」，日前無預警歇業，有千名會員受影響。議員何志偉發現，北市近幾年惡性倒閉消費爭議案件暴增3倍，UGym受害員工已到勞動局12次跑相關流程，卻要將近100天才能拿回薪水，效率未免太差；對此，台北市長柯文哲直呼，服務不好應該要改進，會請勞動局檢討行政流程。

何志偉接獲民眾投訴，因韋德伍斯惡性倒閉被積欠薪資，民眾光是申請勞資爭議協調就跑了勞動局4次，認定歇業事實又跑3次，另還要領非自願離職證明書、申請支付命令，前後耗時70天，跑了12次，將近100天後才可能拿到被積欠薪資。

誇張的是，市府全面推動智慧化，但勞動局竟有高達4成業務無法線上申請，甚至民眾上網申請歇業認定後，還是要到現場填表格，實在很擾民。

柯文哲表示，原以為半個月內民眾就能拿到薪水，服務不好就要改進，看看可以怎麼做，也拜託議員當協助角色，監督勞動局改進，E化部分該做就要做。

勞動局長賴香伶則說，歇業認定部分可以加速，但涉及惡性倒閉的案件，因勞資調解量很大，只能承諾在21天內完成，至於歇業認定涉及勞保局、稅捐稽徵單位，市府會跟中央協商，看中央、地方機制如何同步。

針對韋德伍斯惡性倒閉，北市主任消保官何修蘭表示，目前接獲60多件申訴案，不過業者仍未出面，近年惡性倒閉案件確實增多，韋德伍斯今年3月就沒繳路約保證金，但銀行沒有通知，市府到業者倒閉才知道，後續會加強橫向聯繫。

柯文哲也說，惡性倒閉的處理要做整體分析，尤其韋德伍斯1月就有倒閉徵兆，中間有6個月時間，要回去想想看早期發現可以做些什麼。

(中時 )

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