稅改聖火抵基隆 12名熱血青年籲政府「超徵還民」

2018年09月13日 15:45 中時 張穎齊

法稅改革聯盟12位大學生完成12天的環島壯舉，並於13日抵達最終站基隆海洋廣場，呼籲政府正視賦稅人權，終止違法稅單。（張穎齊攝）

法稅改革聯盟號召民眾攜家帶眷，13日在基隆海洋廣場為稅改行動進行勁歌熱舞。（張穎齊攝）

法稅改革聯盟12位大學生完成12天的環島壯舉，並於13日抵達最終站基隆海洋廣場，並將聖火棒傳遞給基隆市的民代，呼籲政府終止違法稅單，超徵還民。（張穎齊攝）

法稅改革聯盟12位大學生自發性發起的「聖火環島 點亮希望」活動，1日起從板橋出發，12天以機車環島的方式，沿路拜訪了全台各縣市，終於在今（13）日下午2時抵達最終站基隆，並將聖火傳遞給當地議員及里長，期許民眾一起敦促政府正視賦稅人權，終止違法稅單。

法稅改革聯盟表示，來自11所大學的12位稅改青年，花了12天完成環島跋涉1100多公里的壯舉，途經6都、11縣市，並將稅改聖火傳遞給各縣市民代，此外也號召了7860個村里、13位縣市首長、1250位民代參與稅改連署，而今日抵達終點站基隆，並在海洋廣場將聖火傳遞給基隆市的民代。

「相信聖火到哪，勝利光環就在哪！」羅同學表示，稅制的不公對於年輕人的影響很大，同時也造成低薪的現象，比如有民眾不小心收到不是自己的違法稅單，為了上訴又被迫先強制繳交一半的金額，但在美國只需繳60美金即可上訴，所以希望藉此活動讓政府看見，使稅制更公平。

黃同學補充，查稅本就是公務員的職責，但目前政府卻還用獎金制鼓勵查稅，這樣不完整的稅制，令人痛心，且他們已頻頻向財政部反映，但都沒有得到滿意的回覆，所以希望透過這項行動來號召全民，支持稅改。

環島的聖火青年團表示，基隆近期也遭逢水災重創，所以這次特地透過聖火傳遞方式，為基隆祈福，這12天的稅改環島行動只是一個開始，往後還會陸續舉辦大型稅改活動，呼籲民眾挺身而出，支持「稅制透明、超徵還民、搶救低薪救台灣」。

(中時 )