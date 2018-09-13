北市校園用電設備老舊 監委：易引火災應改進

2018年09月13日 15:48 中時 鄭舲

據審計部105年度中央政府總決算審核報告，部分學校用電設備使用已逾25年，甚至有使用達40年以上，且未將不斷電系統蓄電量檢測納入定期檢測項目，監察院教育及文化委員會暨財政及經濟委員會今召開審查會議，決議函請經濟部能源局、台北市政府等機關確實檢討改進，教育部並應督促學校加強用電設備管理及強化預防火災措施。

監察院為瞭解「審計部105年度中央政府總決算審核報告指出，國立體育大學變電站於105年5月18日發生火災，該部調查截至105年底止，計有國立臺北大學等校之用電設備老舊，易引起火災」，因審計部所指用電設備老舊的大學校院位於台北市居多，且台北市又為我國首善之區，因此以台北市內國小、國中、高中職及大專院校為調查範圍，調查高低壓電力設備定期檢測維護情形。

監委方萬富、蔡培村、江明蒼指出，供公眾使用之建築物，電力設備用電檢測攸關公眾安全，為協助縣市落實用電場所管理，經濟部建置「全國電器承裝檢驗維護業登記管理資訊系統」，但該系統未與時俱進，無法搜尋未定期檢測或顯示檢測不合格者最新改善狀態，應彙整各地方主管機關意見，強化系統功能。

監委表示，經調查發現，台北市各級學校用電設備普遍未依規定定期檢驗，但北市府卻未通知其限期改善，也未請檢驗不合格者回報改善情形，或與台電公司橫向勾稽檢測維護情形，宜檢討改進。另外，為落實用電安全預防管理，經濟部能源局也應督促其他縣市政府落實維護用電安全管理機制。

(中時 )