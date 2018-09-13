毒販擁名槍被逮 不捨女友「討抱抱」警局曬恩愛

2018年09月13日 15:42 中時 劉宥廷

另警查獲的白朗寧M1910式手槍，原型為比利時製半自動手槍，早期為比利時警察和軍官自衛用槍，特色是後座力很小、殺傷力強大，擊錘不凸出，便於隱藏在衣袋內。(劉宥廷翻攝)

35歲章姓男子假釋未報到遭通輯，逃亡期間除涉販毒還擁槍自重，高市刑大獲報上門逮人，起出白朗寧手槍及少量海洛因毒品；但這次再入獄至少要被關3年，章憂心難再見到同居女友，特別央求警讓他與女友擁抱道別，訊後依槍砲等罪解送歸案。

高市刑大偵六隊隊執行安居專案，2個月前獲報章男長期在市區販賣毒品並擁槍自重，他因槍砲案曾被判刑8年，坐監5年後獲假釋，出獄後卻未依規定報到被撤銷假釋遭通緝；警追查，鎖定他藏匿在新興區一處大樓。

警埋伏章的租處，趁章外出前開車時，動手逮人，將他壓制在地，身上搜出海洛因2.86公克，並在BMW座車上搜出白朗寧M1910式手槍1支、子彈2顆，警方來到租屋，章男認識2個月的女友在場，經搜索未有所獲，章男當場曬恩愛。

章的女友陪伴一旁，2人十指不時緊扣，章男還向女友索抱，女友事後還來到警局探視，誓言等章男回來辦結婚，希望他能安心坐牢，重新做人。另警查獲的白朗寧M1910式手槍，原型為比利時製半自動手槍，早期為比利時警察和軍官自衛用槍，特色是後座力很小、殺傷力強大，擊錘不凸出，便於隱藏在衣袋內。

該槍的特徵為槍口呈現一個正圓形環套，前緣有一圈漂亮的滾花，後來在大陸被俗稱為「花口擼子」。該槍也因輕巧、經典、有特色，曾在日本動漫「名偵探柯南」及抗日電視劇「亮劍」中出現。

(中時 )