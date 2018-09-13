房子會電人! 穿雨鞋煮飯10年避觸電 元凶原來是它

2018年09月13日 15:41 中時 呂妍庭

水電師傅何梵誠花了5天終於找出漏電的元凶。（呂妍庭翻攝）

何梵誠透過儀器監測，發現是中華電信架在屋頂的纜線脫皮漏電。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣何姓民眾10多年前某一天在廚房內煮菜，拿起鍋蓋卻被電「麻了一下」，從此只要在廚房和飯廳，一家大小經常被莫名來電電到哇哇叫，尤其雨天溼氣重，煮個飯被電到5、6次是家常便飯，只好穿著雨鞋煮飯，住了數10年的房子變發電機，何姓村民多年來找了許多水電工，還是沒辦法解決「房子會電人」的問題，被迫與觸電共處，讓何姓村民相當無奈。

何姓村民的住家是傳統磚造房，一旁的鐵皮屋充作廚房和飯廳，也是多年來不斷電人的區域，何姓村民說，因處處有埋伏，除非要煮餐食，否則家人絕對不輕易進廚房，包括洗碗要特別小心，甚至得拿木柄大湯勺來關水龍頭，才不會被電到。

何姓村民說，多年來找了許多水電工，也更新家中開關，整理電路系統，但房子還是不斷電人，直到最近找了有40多年經驗的水電師傳何梵誠，何梵誠花了5天終於找出漏電的元凶，透過儀器監測，發現是中華電信架在屋頂的纜線脫皮，加上未裝接地線，才會讓房子變電人屋。

何姓村民透露，找到元凶後馬上通知中華電信，雖然人員已來看過，卻未告知何時能處理，家人都希望能快點改善，不想一直被電了！

(中時 )