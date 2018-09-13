嚇！ 中秋節烤肉蔬菜農藥殘留超標20倍

2018年09月13日 15:40 中時 吳敏菁

中秋節快到了，彰化縣衛生局為維護秋節食安，強化稽查，86件中檢出4件不合格，不合格率為4.7％。（吳敏菁攝）

中秋節快到了，彰化縣衛生局為維護秋節食安，強化稽查，86件中檢出4件不合格，其中長青椒農藥殘留超標20倍。（吳敏菁攝）

中秋節快到了，彰化縣衛生局為維護秋節食安，強化稽查各大賣場、市場與食材大盤商各類應景月餅、餡料、水果和烤肉食材，86件中4件不合格，不合格率為4.7％；其中，長青椒赫然發現撲克拉農藥殘留超出容許標準20倍。

彰化縣衛生局這次檢出不合格食品，包括來自台中市的「甘草黑瓜子」、甜味劑糖精含量2.2g/kg、標準2.0g/kg以下；嘉義的「紅柿」歐滅松殘留農藥0.01ppm、容許量標準不得檢出；來自青椒的殘留農藥撲克拉0.02ppm、容許標準0.01ppm；超標多達20倍的長青椒來自南投，驗出撲拉克高達0.2ppm。

彰化縣衛生局，不合格食品都已經移送當地衛生局進行溯源追查，要求業者負責下架、回收並銷毀，依法開告3萬元以上到300萬的罰款。

消保官簡金晃則呼籲消費大眾，不要購買來路不明的月餅或烤肉食材，並仔細觀察是否包裝完整。

彰化縣衛生局指出，農藥殘留看不到、聞不到、摸不到，建議選擇具信譽良好，或有CAS、產銷履歷、吉園圃等標章，蔬菜清洗，建議以清水沖洗蔬菜根部，將根部摘除，再以水浸泡10至20分鐘後，再沖洗2、3遍，水果去皮有助去除殘留農藥。

(中時 )