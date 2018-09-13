近視可遺傳？ 眼鏡族應多留意孩子視力

大學眼科桃園診所莊雅鈞醫師。 林周義／攝影

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林周義

陳太太和先生都患有高度近視，雖夫妻雙方都重視女兒視力問題，但女兒仍在小六那年近視200度，合併散光50度。根據國外研究，患有近視的父母，孩子的近視機率將高達45%。若孩童近視卻不控制，一年度數的增長可能達100度。大學眼科桃園診所莊雅鈞醫師提醒，患有近視的家長，應更留意孩子的視力問題。

莊雅鈞表示，近視的危險因子包括了遺傳和環境2個因素。據國外統計，若雙親皆無近視，子女患有近視的比例為7.3%；若雙親中有一位近視，子女患有近視的比例為26.2%；若雙親皆有近視，子女得到近視比例則高達45%。

環境因素方面，莊雅鈞表示，近距離用眼時間過長、戶外活動時間太少、寫字姿勢不正確、光線不足都可能造成近視。若放任不管，孩子的度數可能會以平均一年100度增長，未來發展成高度近視(500度以上)的機率也越高，而高度近視恐引發青光眼、黃斑部病變、視網膜剝離等眼部疾病。

因此若要預防近視，需保持良好的生活習慣。莊雅鈞建議，在車上不看書、不滑手機，看東西時保持安全的距離：看電視3公尺、看電腦80公分、閱讀時30公分。另外，每30分鐘，就讓眼睛休息，並讓近視兒童每3到6月定期至眼科追蹤。

(中時 )

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