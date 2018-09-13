遠航兩岸航線新亮點 9／13起桃園直飛張家界

遠航機組員於張家界機場首航合照。圖：張佩芬

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天門山美景。圖：張佩芬
阿凡達在此取景。圖：張佩芬

遠東航空今日(9/13)正式首航桃園-張家界定期航線，也是遠東航空今年新增的第一條兩岸航線，每週二、四、六共營運三班；去程航班FE151 上午6時25分自桃園機場出發；回程航班編號FE152 上午10時30分自張家界荷花機場出發，以165人座之MD82/83機型執飛。旅客可善用每週三班優勢，安排不同行程，探訪張家界的美景。

遠航發言人盧紀融表示，目前已進入大陸旅遊旺季，直飛張家界時間約3小時，國人可以輕鬆地前往世界知名的旅遊城市張家界，實地感受世界自然遺產的奇山異水及獨一無二的特殊地貌。將可帶動台灣與張家界兩地旅遊熱潮，目前至9月底之載客率預估接近7成。

張家界位於中國湖南省，一向以自然優美勝景見稱，後又因電影阿凡達之賣座名聞海內外，境內包括張家界國家森林公園、武陵源風景區，以及在寶峰湖附近的張家界大峽谷玻璃橋等地都是旅遊熱門景點，加上由此前往鳳凰古城及中國第二大淡水湖洞庭湖均十分便捷，令不少人都希望來到張家界旅遊。

慶祝張家界新航線開航，遠航與特約旅行社共同合作推出無購物團體優惠旅遊行程，分別為5天17900元起，6天20,088元起（含稅價）。優惠行程內容請洽東森旅行社(02-2777-3959)及逸歡旅遊(02-2501-2115)

其他行程請洽下列旅行社如下:

東南旅行社 02-412-8688 /海揚旅行社 02-2567-3111

永利旅行社 02-2506-6252 /遠行旅遊 02-8770-5300#5304

吉帝旅行社 02-2567-5678 /雙獅旅行社 02-7701-0668

品冠旅行社 02-2502-2999 /喜美旅行社 02-2509-4888

嘉晉旅行社 04-23285077

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