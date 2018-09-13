九合一選舉將屆 檢舉賄選最高獎金1000萬元

2018年09月13日 15:51 中時 張孝義

地方公職人員九合一選舉活動即將展開，為加強查察賄選，法務部結合最高檢察署、中選會、調查局、廉政署共同舉辦「全民反賄選宣誓記者會」，並邀請高雄內門宋江陣冠軍隊伍「龍華科技大學民俗藝陣社」擔任表演嘉賓，共同呼籲全民，發揮宋江陣精神，勇於檢舉賄選，現場並設置現金道具象徵最高檢舉獎金1000萬元，鼓勵全民反賄選，一起做公益賺獎金，共同打造幸福美好的家園。

法務部長蔡清祥致詞時表示，政府推動反賄選宣導多年，其實已有相當的成效，根據法務部2014年民眾反賄選認知民意調查，近9成的民眾認同民主社會反賄選價值觀，並且同意「檢舉賄選是民主社會中公民應該做的事」的說法，顯示「賄選違法」的概念已成為全民共識。

蔡清祥說，仍有不肖賄選者隱藏於暗處，伺機而動，所以需要全民一起來檢舉，掃除危害。而宋江陣的發展源起就是先民為了保家衛土，護衛鄉里，彼此命運共同體的具體表現，法務部「i幸福-檢舉賄選，人人有責」即是延續這樣愛鄉愛土的精神，呼籲全民拒絕賄選，人人檢舉，共同守護您我幸福的未來。

法務部今年於「i幸福行動聯盟」FB粉絲專頁推出「全台串聯-檢舉賄選人人有責」拍照打卡抽獎活動強化反賄選宣導，只要到全國22個地檢署與檢舉獎金意象道具合照或是與各地的宣傳海報合照並上傳到活動貼文，同步tag一位好友，即有機會抽中平板、禮券等豐富大獎，除了第一波網路拍照打卡抽獎活動外，後續也將結合人氣網紅舉辦網路活動。另外法務部「啄木鳥公民巢」line@生活圈亦會有反賄選宣導訊息，歡迎民眾加入並參與相關活動，一起成為「啄木鳥公民」。

(中時 )